Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ревень
Ревень
© Own work by RhubarbFarmer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 13:16

Считала ревень просто травой для компота — а он оказался настоящим эликсиром для сердца

Ревень — одна из самых ранних культур, появляющихся весной. Несмотря на то что ботанически он относится к овощам, в кулинарии ревень чаще используют как фрукт — из его черешков готовят варенье, компоты, пироги и десерты. Он особенно ценится за то, что первый урожай можно собрать уже через несколько недель после оттаивания почвы, когда свежие фрукты ещё не появились.

Ревень не только вкусен, но и полезен для здоровья. Его черешки содержат витамины C, PP, группу B и каротин, а также микроэлементы, важные для сердца и сосудов — калий, кальций и магний. Благодаря этому ревень поддерживает нормальную работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет сосуды и повышает общий тонус организма.

"Ревень помогает мягко стимулировать работу кишечника и улучшает пищеварение, действуя как натуральное слабительное средство", — отмечает диетолог Екатерина Орлова.

Кроме того, ревень благоприятно воздействует на желудочно-кишечный тракт, помогает при хронических запорах и гастрите с пониженной кислотностью.

Когда и как собирать ревень

Молодые черешки собирают через 3-4 недели после оттаивания почвы. Они сочные, нежные и содержат минимальное количество щавелевой кислоты. Именно в этом возрасте ревень наиболее полезен и безопасен для употребления.

Летом черешки становятся грубее, и концентрация органических кислот повышается. В сыром виде такие стебли лучше не есть, но при термической обработке (варка, запекание, тушение) щавелевая кислота частично разрушается, и продукт снова становится пригодным для еды.

Для хранения ревень заворачивают в полиэтиленовый пакет и помещают в холодильник — так он сохраняет свежесть до трёх недель. Но наибольшую пользу приносят свежесобранные черешки, которые употребляют сразу.

Этап роста Состояние черешков Способ употребления
Молодые (весна) Мягкие, сочные Можно есть сырыми, добавлять в десерты
Средний возраст (начало лета) Умеренно плотные Подходят для варки и запекания
Зрелые (июль) Жёсткие, волокнистые Только после термообработки

Советы шаг за шагом

  1. Для посадки выбирайте солнечное место с плодородной, влажной, но не заболоченной почвой.

  2. Поливайте регулярно, особенно в сухую погоду, чтобы черешки не грубели.

  3. Срезайте черешки у основания, не выдёргивая растение — это повредит корень.

  4. После сбора урожая удалите цветоносы, чтобы растение не ослабевало.

  5. Не употребляйте в пищу листья — они содержат токсичные вещества.

Ошибка — Последствия — Альтернатива

  1. Ошибка: употребление перезревших черешков в сыром виде.
    Последствия: раздражение слизистой и риск избытка щавелевой кислоты.
    Альтернатива: использовать такие черешки в запеканках, варенье или компоте.

  2. Ошибка: хранение ревеня без упаковки.
    Последствия: потеря влаги и витаминов.
    Альтернатива: хранить в плёнке или перфорированном пакете.

  3. Ошибка: включение ревеня в рацион при заболеваниях ЖКТ без консультации врача.
    Последствия: обострение гастрита и язвы.
    Альтернатива: употребление в ограниченных количествах или только после термообработки.

А что если выращивать ревень дома

Ревень можно выращивать не только на грядке, но и в контейнере на балконе. Главное — выбрать просторный горшок и плодородную почву. При достаточном поливе и освещении растение будет давать урожай уже на второй год. Кроме того, ревень прекрасно сочетается с декоративными культурами, добавляя в сад яркие зелёно-розовые акценты.

Плюсы и минусы употребления ревеня

Плюсы Минусы
Богат витаминами и минералами Содержит щавелевую кислоту
Улучшает пищеварение Не подходит при болезнях почек
Укрепляет сосуды и сердце Может раздражать желудок при гиперацидности
Подходит для десертов и напитков Листья ядовиты, нельзя есть
Низкокалорийный продукт Требует правильной термообработки

FAQ

Можно ли есть ревень сырым?
Да, но только молодые черешки весной. Зрелые стебли лучше варить или тушить.

Как хранить ревень?
В холодильнике, завернув в пакет. Так он сохранит сочность до трёх недель.

Почему нельзя есть листья ревеня?
Они содержат оксалаты и антраценовые соединения, токсичные для человека.

С чем лучше готовить ревень?
Он отлично сочетается с клубникой, яблоками, цитрусовыми и мёдом.

Полезен ли ревень при диете?
Да, он низкокалориен и помогает мягко очищать кишечник.

Мифы и правда

  1. Миф: ревень — фрукт.
    Правда: это овощ, хотя используется как фрукт в десертах.

  2. Миф: ревень можно есть в любом виде.
    Правда: зрелые черешки требуют термической обработки.

  3. Миф: ревень безвреден для всех.
    Правда: при болезнях почек и язве желудка он противопоказан.

Исторический контекст

Ревень известен человечеству более трёх тысяч лет. В древнем Китае его корни использовали как лекарственное средство для очищения организма. В Европу растение попало через Шёлковый путь, где сначала считалось экзотическим ингредиентом, а позже стало обычным продуктом на столах. В России ревень распространился в XVIII веке и быстро стал любимым весенним лакомством благодаря своей свежей кислинке и пользе.

Сегодня ревень снова набирает популярность как суперфуд: его добавляют в смузи, варенье и выпечку, а также используют в диетическом питании.

Три интересных факта

  1. Черешки ревеня можно использовать как натуральный краситель для тканей.

  2. В старину ревень называли "северным лимоном" за его высокое содержание витамина C.

  3. Из корней ревеня изготавливают лекарства с мягким слабительным эффектом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пересадила кактус именно так— и теперь он не только красив, но и здоров: жалею, что не сделала раньше сегодня в 14:06

Как правильно пересаживать кактус, чтобы не навредить растению? Узнайте, когда и как провести пересадку, чтобы ваш кактус оставался здоровым и красивым.

Читать полностью » Компост из опавших листьев восстанавливает землю без химии и удобрений — Марина Климова сегодня в 9:20
Раньше просто убирала листву, теперь делаю из неё мощное удобрение своими руками

Из обычных опавших листьев можно сделать ценное органическое удобрение. Рассказываем, как превратить садовую листву в богатый питательный компост без лишних затрат.

Читать полностью » Ольга Воронова: укрытие растений лутрасилом защищает от перепадов температуры сегодня в 9:20
Укрыла клубнику и проверила дом — весной не будет проблем: как подготовить дачу к зиме

Как правильно подготовить дачу к зиме в ноябре? Советы от опытного садовода Ольги Вороновой: укрытие растений, защита от грызунов и другие важные работы.

Читать полностью » Паутинный клещ атакует — применила этот метод и растение снова в порядке через 3 дня сегодня в 9:18

Как эффективно бороться с паутинным клещом на домашних растениях? Узнайте о проверенных методах и профилактических мерах, которые помогут сохранить ваши цветы здоровыми.

Читать полностью » Причины чёрной ножки связаны с переувлажнением и заражённой землёй — Марина Соколова сегодня в 8:20
Не марганцовка и не купорос: это средство останавливает болезнь без вреда растениям

Чёрная ножка — опасное заболевание, способное погубить рассаду за несколько дней. Узнайте, как распознать первые признаки, какие средства помогут и как защитить растения от заражения.

Читать полностью » Тополь и ива растут до 1 метра в год — идеальные деревья для быстрого озеленения сада сегодня в 8:17
Посадила клен и тополь — сад преобразился за пару лет: как быстрорастущие деревья меняют всё

Узнайте, какие деревья помогут быстро преобразить ваш сад, обеспечивая тень и уединение. Береза, клен, тополь и другие – выбирайте и наслаждайтесь красотой.

Читать полностью » Использовала горячий душ для орхидей — и это вызвало чудо: вот в чём секрет сегодня в 8:06

Как теплый и горячий душ помогает орхидеям расти и цвести? Узнайте, как эта процедура активирует фотосинтез и стимулирует цветение, и когда её лучше проводить.

Читать полностью » Удав предпочитает яркий, но непрямой свет для быстрого роста и здоровых листьев сегодня в 7:35
Удав не перестает радовать: выбрала для него это место и теперь он цветет круглый год

Хотите, чтобы ваш удав рос быстро и не страдал от сухих листьев? Узнайте, как правильно выбрать место для вашего растения, учитывая освещение, температуру и влажность.

Читать полностью »

Новости
Еда
Челюсть отвисла: курица в духовке целиком — аромат по дому, а вкус лучше, чем у бабушкиных рецептов
Еда
Беру тыкву и кефир — пирог получается нежным и рассыпчатым без муки: жаль, раньше не знал
Туризм
В национальных парках Таиланда открылись маршруты для треккинга без специального разрешения
Спорт и фитнес
Методика домашних тренировок, с которой я похудела на 5 кг за месяц — делюсь результатами
Красота и здоровье
Врач Ирина Муравьева: регулярные обследования помогают выявить рак легких на ранних стадиях
Садоводство
Бросила семена бархатцев в холодную землю — теперь вредители обходят грядки стороной
Еда
Солю картошку фри после жарки — а зря: добавил эту приправу, и вкус стал бомбический
Дом
Как побороть осеннюю хандру: яркий декор, освещение и ароматерапия в доме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet