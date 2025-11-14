Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Женщина в купальнике на пляже
Женщина в купальнике на пляже
Дмитрий Гаврилов Опубликована вчера в 23:59

Все друг друга видят — что меня поразило на самом "семейном" курорте Нидерландов

Схевенинген — популярный пляж для семейного отдыха в Нидерландах — тревел-блогер

Российский тревел-блогер поделился своими впечатлениями от отдыха на одном из популярных пляжей Нидерландов — Схевенингене, который находится в Гааге. В своём блоге на платформе "Дзен" автор рассказал, как местные жители проводят время на побережье Северного моря, и выделил несколько особенностей этого курорта.

Пляж Схевенинген: место для семейного отдыха

По словам блогера, пляж Схевенинген — это в первую очередь семейный курорт. Он отметил, что это место привлекает в основном местных жителей, так как иностранные туристы часто выбирают для отдыха более тёплые и солнечные страны. Несмотря на это, пляж остаётся популярным среди семей с детьми. Это неудивительно, ведь его обширная песчаная территория позволяет детям свободно играть и наслаждаться отдыхом.

Автор добавил, что вода у самого берега неглубокая, что делает это место безопасным для детей. Такой фактор, безусловно, привлекает родителей, которые могут не переживать за своих маленьких детей, играющих у воды.

Особенности отдыха на пирсе

Одной из главных особенностей Схевенингена является его длинный пирс, который входит в число самых длинных в мире. На нём расположены различные прибрежные кафе и даже сауны, что делает отдых здесь ещё более комфортным и разнообразным. Автор отметил, что этот пирс является не только местом для прогулок, но и уникальной частью местной культуры, где отдыхающие могут насладиться видами на море, попивая напитки и расслабляясь.

Открытость и свобода: опыт нидерландских саун

Отдельно путешественник рассказал о культурной особенности отдыха в Нидерландах. В саунах, расположенных на пирсе, нидерландцы отдыхают без одежды, независимо от пола. "Никто никого не стесняется, хотя все друг друга видят", — подметил российский блогер. Этот момент, по его словам, отражает свободолюбивый и открытый характер местных жителей, которым не свойственна стеснительность в таких ситуациях.

Мифы и правда

Миф 1: На пляже Схевенинген отдыхают только иностранцы

Правда: Схевенинген популярен в первую очередь среди местных жителей Нидерландов, хотя его посещают и туристы, особенно те, кто ценит спокойный отдых на пляже.

Миф 2: В Нидерландах жаркое лето

Правда: Пляжи Нидерландов привлекают в основном из-за их спокойной атмосферы, а не из-за жаркой погоды. Местные курорты не могут похвастаться теплотой южных стран.

Миф 3: В саунах Нидерландов нет никаких ограничений

Правда: Сауны в Нидерландах — это общественные места, где мужчины и женщины отдыхают вместе, но такой опыт является частью местной культуры и традиции.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  1. Просторные пляжи, идеальные для семей с детьми.

  2. Один из самых длинных пирсов в мире с кафе и сауной.

  3. Безопасность для маленьких детей благодаря неглубокой воде.

Минусы:

  1. Пляжи Нидерландов не могут конкурировать с более тёплыми курортами.

  2. Для некоторых туристов непривычна культура отдыха в саунах.

FAQ

Какие особенности пляжа Схевенинген привлекают туристов?

Особенности пляжа — это широкий песчаный участок, неглубокая вода и атмосфера спокойствия, идеально подходящая для семейного отдыха.

Какое самое популярное место на пляже Схевенинген?

Самым известным элементом пляжа является его длинный пирс, который является одним из самых длинных в мире и привлекает туристов своими кафе и сауной.

Как в Нидерландах относятся к общественным баням?

В Нидерландах традиция посещения бань и саун без одежды довольно распространена, и местные жители не стесняются проводить время в таких местах без одежды.

Исторический контекст

Схевенинген — это старейший курортный пляж Нидерландов, который привлекает туристов и местных жителей на протяжении десятилетий. Этот пляж стал популярным не только благодаря своему расположению, но и за счёт местных традиций и культурных особенностей, таких как открытые сауны и специфический подход к отдыху.

Интересные факты

  1. Схевенинген был выбран как место проведения крупнейших международных фестивалей в Нидерландах.

  2. Пляж Схевенинген занимает первое место среди семейных курортов в Нидерландах благодаря своему безопасному и комфортному пляжу.

  3. На пирсе Схевенингена ежегодно проводятся многочисленные культурные мероприятия, включая музыкальные фестивали и ярмарки.

