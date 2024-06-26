В сезон отпусков многие люди сталкиваются с выбором, стоит ли во время отдыха заниматься спортом или же стоит прерваться и "отдохнуть по полной"? Все сомнения по этому поводу в беседе с корреспондентом NewsInfo. Ru развеял фитнес-тренер Евгений Мосалёв. Он рассказал, стоит ли тренироваться в отпуске, и как после отдыха вернуться к занятиям в тренажерном зале?

Он считает самым оптимальным вариантом — не заканчивать полностью тренировочный процесс.

"Если даже тренировки обычно проходят в фитнес-клубах, а на лето вы уехали на дачу, все равно стоит заниматься физическими упражнениями, хотя бы функциональными тренировками, которые подразумевают работу с собственным весом. Если же отпуск или каникулы где-то в другом регионе, проживание в отеле предполагает какую-то спортивную площадку или зал, где тоже можно заниматься, поэтому, лучше всего продолжить минимальную нагрузку", — советует фитнес-тренер.

По его словам, активный отдых тоже позволяет поддерживать себя в форме.

"На даче это может быть вскапывание грядок, купания, прогулки на свежем воздухе на большие дистанции. Это позволит организму находиться в тонусе. Стоит больше ходить пешком", — добавил эксперт.

Если предположить, что за все лето не было никакой активности, люди лежали на пляже и не двигались абсолютно, то, конечно, нужно очень аккуратно подходить к возобновлению нагрузок. Прежде всего, можно сопоставить это с началом своего пути в фитнесе.

"После большого перерыва нужно подготовить связки и суставы к нагрузкам и сердечно-сосудистую систему. То есть, если даже мышцы, предположим, могут остаться в тонусе, и человек чувствует в себе прям силы на что-то масштабное и привык работать с большим весом, в любом случае, первое время я бы рекомендовал лёгкое кардио на дорожке, на эллипсе, на каких-то аналогичных тренажёрах типа велосипеда или грибного тренажёра. То есть это должно быть лёгкое кардио, причём, сейчас тренд как раз работы по пульсу", — объяснил тренер.

Таким образом сердечно-сосудистая система подготавливается к более интенсивной нагрузке, и мышцы, суставы, связки тоже приходят в тонус.

Фото: pexels.com/Binyamin Mellish (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).