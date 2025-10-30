Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:26

Шенген под вопросом? Эксперт предупредила о возможных изменениях

Эксперт МГИМО Арапова: ЕС не планирует полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам

В Европейском союзе не планируют в ближайшее время вводить полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам, заявила кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова в интервью "Ленте.ру".

"В ближайших пакетах полного запрета ожидать не стоит. Для многих стран это слишком чувствительно — и с коммерческой, и с имиджевой точки зрения", — подчеркнула Арапова.

Почему шенген для россиян пока не отменят

Эксперт отметила, что ряд стран ЕС выступают против ужесточения визовой политики, считая её экономически невыгодной и политически спорной. По её словам, многие европейские государства продолжают рассматривать туризм и гуманитарные контакты как важную часть отношений с Россией, несмотря на текущие политические разногласия.

"Многие страны ЕС выступают против ужесточения визовой политики. На общеевропейском уровне педалировать эту тему и вводить единые жесткие требования не будут", — пояснила Арапова.

По мнению специалиста, введение полного запрета на шенгенские визы повлияло бы не только на туристический поток, но и на бизнес, образовательные обмены и культурные связи, что вызвало бы недовольство внутри самого Евросоюза.

Позиции стран: кто за, кто против

На уровне Евросоюза пока нет единой позиции по вопросу виз для россиян. Страны разделились на две условные группы:

  • Против запрета - Франция, Италия, Испания, Греция, Португалия. Эти государства традиционно ориентированы на туризм и частные поездки. Они считают, что визовые ограничения ударят по экономике и имиджу Европы.

  • За ужесточение - Польша, Чехия, страны Балтии, Финляндия. Эти государства уже ограничили въезд россиян по шенгенским визам и настаивают на более строгих общеевропейских правилах.

Однако, как поясняет эксперт, в ЕС подобные решения принимаются консенсусом, а значит, при отсутствии единодушия общий запрет пока невозможен.

Туризм как фактор влияния

Многие страны Южной и Западной Европы зависят от доходов туристического сектора, особенно в зимние и межсезонные месяцы. Российские путешественники, хотя и не составляют основную долю туристов, остаются заметной аудиторией, особенно для курортных регионов.

Эксперты отмечают, что введение визового моратория могло бы негативно сказаться на малом и среднем бизнесе в туристической сфере — от отелей и ресторанов до экскурсионных компаний.

Кроме того, отказ от выдачи виз россиянам создавал бы репутационные риски для ЕС, который позиционирует себя как "пространство открытых границ и диалога между народами".

Что может измениться в будущем

Несмотря на умеренную позицию Брюсселя, Екатерина Арапова не исключает, что в долгосрочной перспективе визовые ограничения могут усилиться - особенно если политические отношения между Россией и Евросоюзом продолжат ухудшаться.

"В долгосрочной перспективе подобные меры всё-таки возможны", — добавила экономист.

По её мнению, ужесточения могут затронуть процедуру подачи документов, сроки рассмотрения и стоимость виз, однако полный отказ от выдачи шенгенских разрешений остаётся маловероятным сценарием.

Что сейчас происходит с визами для россиян

На сегодняшний день россияне по-прежнему могут оформить шенгенские визы через ряд консульств:

  • Италия, Испания, Франция, Греция и Венгрия продолжают принимать заявления;

  • Германия, Нидерланды и Чехия выдают визы только по гуманитарным, деловым или семейным причинам;

  • Финляндия, Латвия, Литва и Польша практически полностью приостановили выдачу туристических виз.

Средний срок рассмотрения заявки составляет от 10 до 30 дней, а стоимость стандартной визы остаётся на уровне 80 евро.

Советы путешественникам: как получить шенген сейчас

  1. Выбирайте страны с открытыми консульствами. Самые надёжные варианты — Италия, Испания, Франция.

  2. Подготовьте расширенный пакет документов. Консульства требуют подтверждения цели поездки и финансовой состоятельности.

  3. Рассмотрите многократную визу. При частых поездках лучше подавать на мультишенген — его чаще одобряют при хорошем визовом прошлом.

  4. Используйте визовые центры официальных операторов. Это снижает риск ошибок и отказов.

  5. Следите за сроками. Заявки рекомендуется подавать минимум за 4-6 недель до поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подавать документы в консульство страны, через которую не планируется въезд.
Последствие: отказ или сокращение срока визы.
Альтернатива: оформлять визу в ту страну, где запланировано основное пребывание.

Ошибка: экономить на страховке.
Последствие: отказ в выдаче визы.
Альтернатива: оформить медицинскую страховку с покрытием от 30 000 евро.

Ошибка: бронировать авиабилеты до получения визы.
Последствие: финансовые потери при отказе.
Альтернатива: использовать бронирование с бесплатной отменой.

А что если всё же введут запрет?

Даже в этом случае россияне смогут путешествовать по Европе через нейтральные государства, например Сербию, Турцию или ОАЭ, получая визы там. Эксперты отмечают, что Евросоюз вряд ли будет ограничивать транзит через третьи страны, поскольку это потребует сложных бюрократических изменений.

Плюсы и минусы текущей визовой политики

Плюсы Минусы
Возможность получать визы через ряд стран ЕС Процесс стал дольше и сложнее
Сохранены гуманитарные и деловые визы Ужесточены требования к документам
Не требуется единое политическое решение Разные правила в разных странах
Возможность подачи через визовые центры Рост стоимости услуг и страховок

Часто задаваемые вопросы

Можно ли сейчас получить туристическую визу в Италию или Испанию?
Да, эти страны продолжают принимать заявления от российских граждан.

Выдают ли многократные визы?
Да, но чаще — при наличии предыдущих поездок в Европу и без нарушений визового режима.

Можно ли оформить визу через третью страну?
Да, при наличии легального пребывания или ВНЖ в этой стране.

Есть ли шансы на полное закрытие виз?
Минимальные в ближайшие месяцы, но исключать их в будущем нельзя.

Стоит ли ждать упрощений?
Нет, пока ЕС не рассматривает возвращение к визовым соглашениям в прежнем формате.

Мифы и правда

Миф: ЕС уже прекратил выдачу виз россиянам.
Правда: визы продолжают выдавать в ряде стран, ограничений на уровне ЕС нет.

Миф: получить шенген теперь невозможно.
Правда: процедура усложнилась, но остаётся доступной при соблюдении всех требований.

Миф: визы, выданные раньше, аннулируют.
Правда: ранее выданные визы действуют до окончания срока.

Исторический контекст

Дискуссии о визовых ограничениях для россиян начались в 2022 году, но с тех пор Евросоюз так и не смог выработать единую позицию. Большинство государств предпочитают сохранять баланс между санкционным давлением и экономическими интересами.

По оценке экспертов, в 2025 году тенденция сохранится: ЕС продолжит точечный подход - каждая страна самостоятельно определяет, кому выдавать визы и в каких целях.

