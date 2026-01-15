Греция, Италия, Испания — не важно: россиянам всё чаще выдают шенген ровно на даты тура — вот чем это опасно

Путешествие в Европу для россиян всё чаще начинается не с выбора маршрута, а с расчёта дат и нервов вокруг визы. Шенген стал менее предсказуемым: привычные "длинные" разрешения встречаются заметно реже, а сроки подгоняют под конкретную поездку. Из-за этого планировать отпуск заранее сложнее, особенно если хочется оставить пространство для манёвра. Об этом сообщает MoneyTimes со ссылкой на эксперта по туризму Олега Алексеева.

Визы всё чаще выдают строго под поездку

По словам президента Национальной ассоциации специалистов событийного туризма и главного редактора издания "Живая Карта" Олега Алексеева, ключевое изменение — подход консульств к сроку действия. Если раньше многие рассчитывали "заодно" получить визу на несколько месяцев или даже лет, то сейчас чаще выдают разрешение ровно на те дни, которые указаны в документах.

"В подавляющем большинстве случаев визу дают на количество дней пребывания в той или иной стране. Обращаться необходимо в конкретное посольство и запрашивать визу на конкретное количество дней. Условно говоря, если в Грецию тур на двенадцать дней, вам на двенадцать дней визу и дадут. Это основной неприятный момент для россиян", — отметил эксперт.

На практике это означает, что любые изменения планов — перенос рейса, желание задержаться на день-два, добавление ещё одной страны — требуют гораздо более аккуратной подготовки. Ошибка в датах брони или несостыковки в маршруте превращаются в риск: виза может быть оформлена "впритык", без привычного запаса.

Лояльность отдельных стран стала менее очевидной

Алексеев отметил, что раньше некоторые направления воспринимались туристами как более гибкие по срокам, но сейчас ситуация изменилась. В результате стандартный заявитель без дополнительных оснований чаще всего получает визу, привязанную к датам поездки, а исключения, по его словам, случаются редко.

"Речь идет об обычном туристе, выезжающим по путевке, либо предоставляющим документы, что он будет находиться в каком-то отеле. Если есть дополнительные основания, например, ВНЖ, или выезд к родственнику близкому, родителю к сыну, по болезни выезд на операцию, могут быть послабления, все очень индивидуально", — отметил эксперт.

То есть "новая шенгенская реальность" для обычного туриста — это необходимость заранее продумывать маршрут и подтверждать его документами так, чтобы не оставалось вопросов: куда, на сколько и где именно вы будете находиться.

Что учитывать при планировании, чтобы снизить неудобства

Эксперт подчёркивает: осложнения касаются сразу нескольких вещей — сроков пребывания, стоимости и времени ожидания. В такой ситуации разумнее выстраивать поездку от визовой логики: фиксировать даты, внимательно проверять брони и подавать документы туда, где проходит основная часть маршрута.

Сначала определите "главную" страну поездки и подавайте документы в её консульство. Сведите к минимуму подвижные элементы маршрута: спорные пересадки, "на всякий случай" добавленные дни. Закладывайте время на ожидание и возможные корректировки в документах.

В итоге рассчитывать на шенген в 2026 году можно, но ожидания стоит пересмотреть: для большинства туристов виза становится инструментом под конкретную поездку, а не универсальным пропуском на будущее. Чем точнее план и документы, тем спокойнее подготовка и выше шанс избежать неприятных сюрпризов.