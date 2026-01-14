Шенген больше не дают на всякий случай: один ход в документах резко повышает шансы

Получение шенгенской визы для россиян перестало быть формальностью и теперь требует более тщательной подготовки. Подход "на всякий случай" больше не работает, а консульства внимательнее проверяют цели поездки и документы заявителей. Однако при грамотном подходе шансы на одобрение остаются вполне реальными. Об этом сообщает news.mail.ru.

Почему оформить визу стало сложнее

За последние годы требования к соискателям шенгенской визы заметно ужесточились. Консульства стран ЕС стараются заранее убедиться, что поездка действительно состоится и заявитель вернётся на родину в срок. Поэтому поверхностных анкет и формальных броней уже недостаточно. Руководитель туристической компании Диана Фердман отмечает, что сейчас проще всего рассчитывать на визу, оформляемую под конкретную поездку, а не на долгосрочное разрешение с неопределёнными планами. Такой подход снижает риски для принимающей стороны и выглядит более убедительно для визовых офицеров, особенно на фоне изменений визовой политики в Европе, где даже обсуждение упрощения процесса получения визы для россиян не отменяет строгих проверок.

Документы и бронирования под особым контролем

Одним из ключевых факторов остаётся пакет документов. По словам специалиста, важно предоставлять только подлинные справки и подтверждения, избегая сомнительных или временных вариантов. Особое внимание уделяется билетам и проживанию: необходимо не просто указать отель, но и иметь реальное бронирование. Эксперт предупреждает, что сотрудники консульств нередко связываются с гостиницами напрямую, чтобы убедиться в достоверности информации.

"Чтобы повысить шансы на одобрение нужно принести подлинные документы и забронировать не только билеты, но и номер в отеле", — рассказала руководитель туристической компании Диана Фердман в эфире радио Sputnik.

Цель поездки и выбор страны

Чётко обозначенная цель визита также играет важную роль. Туризм, деловая поездка или посещение конкретного мероприятия выглядят убедительнее, чем размытые формулировки. По словам Фердман, целевая поездка повышает доверие со стороны консульства. При этом сохраняются различия и между странами: некоторые государства ЕС продолжают относиться к россиянам более лояльно. В частности, Франция чаще других одобряет многоразовые шенгенские визы, что делает её популярным выбором для заявителей, которые пока не могут воспользоваться альтернативами вроде безвизовых направлений для россиян.

Турфирмы как способ снизить риски

Отдельный вариант — оформление визы через туристическую компанию. В этом случае часть организационных вопросов берёт на себя оператор, а пакет документов выглядит более структурированным и понятным для консульства. Эксперт подчёркивает, что покупка готовой путёвки нередко упрощает процесс и снижает вероятность отказа, особенно для тех, кто оформляет визу впервые или не имеет насыщенной визовой истории.

В итоге оформление шенгенской визы сегодня требует аккуратности, прозрачности и чёткого плана поездки. При внимательном отношении к документам, выбору страны и формулировке цели визита даже в новых условиях можно рассчитывать на положительное решение и возможность путешествовать по Европе.