Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
© https://unsplash.com by JESHOOTS.COM is licensed under Free
Главная / Туризм
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 11:45

Подача на шенген в 2026 требует запаса времени: 15 дней превращаются в 45 — и это не самое неприятное

Италия принимает туристические заявления россиян на шенген

Тысячи россиян в 2026 году по-прежнему пытаются собрать "рабочий" шенген — и сталкиваются с новой реальностью: правила стали жёстче, а привычные мультивизы почти исчезли. При этом окно возможностей не закрылось полностью, просто теперь важны сроки, маршрут и аккуратная подача. Разбираемся, кто реально принимает документы и чего ждать от результата. Об этом сообщает телеграм-канал "Тревел Тема".

Кто в 2026 году чаще всего принимает туристические заявки

На практике туристические документы у россиян продолжают рассматривать, в частности, консульства Италии, Испании и Франции - именно эти страны и в предыдущие годы выдавали значимую долю шенгенских виз россиянам.

Отдельно часто упоминают Венгрию как один из вариантов, где одобрения по статистике заметны, хотя условия и длительность визы могут отличаться от ожиданий заявителя.

Важно помнить: даже если страна "принимает", это не означает лёгкий слот и автоматическое одобрение — требования к документам, логике поездки и финансовым подтверждениям сейчас проверяют внимательнее.

Кто ввёл жёсткие запреты и где возможны ограничения на въезд

Ряд государств на северо-восточной границе Шенгена ввели национальные ограничения: среди них называют Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию и Чехию, а также Норвегию. Из-за этого даже с действующей визой другой шенгенской страны на внешней границе могут попросить подтвердить основания въезда или просто не пустить, если цель — туризм.

Почему мультивизы стали редкостью

Ключевое изменение — ужесточение правил, из-за которого россиянам всё чаще приходится оформлять визу под конкретную поездку. Евросоюз объявлял о переходе к более строгому режиму и фактическому отказу от многоразовых виз для большинства заявителей, оставляя исключения для отдельных категорий.
На практике это означает: даже при хорошей истории чаще встречаются короткие визы и узкие коридоры, поэтому планировать несколько поездок "одной наклейкой" стало сложнее.

Когда подаваться и как не проиграть по времени

Официально решения по шенгену нередко укладываются в 15 дней, но при высокой нагрузке или дополнительной проверке срок может растягиваться до 45 дней.

В 2026 году реальный запас по времени лучше закладывать с учётом поиска слота: если поездка важная, начинать подготовку разумно заранее, чтобы не упереться в отсутствие записи и пересмотр маршрута в последний момент.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отели на границе двух стран стали туристической особенностью — эксперты по туризму вчера в 9:14
Засыпаешь во Франции — просыпаешься в Швейцарии: гостиница, в которой страны делят один номер

Можно ли уснуть в одной стране, а проснуться в другой? В мире существуют отели, где границы проходят по номерам, коридорам и даже кроватям.

Читать полностью » Замок Хиросаки готовят к возвращению башни осенью 2026 года — National Geographic Traveller вчера в 4:26
Свернул на север Хонсю — и нашёл Японию без давки: Аомори удивил с первых часов

Аомори предлагает настоящую Японию без толп: замок Хиросаки, яблоки, поезд Гоно, Небута, Ойрасе и ноккедон — семь причин отправиться на север прямо сейчас.

Читать полностью » Турпоток в Африку вырос на 10,1% за январь–сентябрь 2025 25.01.2026 в 19:54
Кения выдала рекорд по турпотоку — и стало ясно, почему туда рванули

Африка стала лидером роста туризма в 2025: +10,1%. Кения, Ангола и Мадагаскар в числе рекордсменов благодаря сафари, экотуризму и новым рейсам.

Читать полностью » Поездки россиян в Европу осложнились из-за виз и паспортов — туроператоры 25.01.2026 в 14:17
Шенген тает, как лёд под солнцем: новые правила превращают поездку в Европу в квест

Европейские поездки для россиян в 2026 году усложняются: биометрия становится обязательной, визы выдают точечно, но доступные направления всё ещё есть.

Читать полностью » Район Дэншикоу рядом с Ванфуцзин подходит для первого знакомства с Пекином 25.01.2026 в 13:09
Поселился не там — и Пекин "съел" время: районы решают всё уже в первый день

Путешествия по Пекину начинаются с выбора района у метро: от тихого Цыцикоу до ночного Саньлитуня — здесь во многом решается жилье, доступ к достопримечательностям и уровень туризма.

Читать полностью » Однодневные поездки помогли женщине справиться с бессонницей — турэксперты 25.01.2026 в 11:14
Сон не брал годами, а чемодан не понадобился: формат туда-обратно за день захватывает туристов

Однодневные поездки без ночёвок набирают популярность у туристов и становятся неожиданным способом справиться с бессонницей и сменить ритм жизни.

Читать полностью » Хийумаа в Эстонии привлекает туристов маяками и дикой береговой линией — тревел гиды 25.01.2026 в 3:10
Эстония сворачивает с туристических троп — и вдруг становится так тихо, что хочется остаться

Эстония удивляет тишиной: исследуйте малолюдные острова Хийумаа и Сааремаа, поблизости Найссаару и карьер Румму — Таллин и природа в одном неспешном ритме.

Читать полностью » Подъём на Мишенную сопку открывает панораму Петропавловска-Камчатского 24.01.2026 в 20:27
Петропавловск-Камчатский открылся с Мишенной сопки — и дальше поездка пошла совсем не по плану

Путешествие по Камчатке без экспедиционного бюджета: через Владивосток в Петропавловск‑Камчатский — Халактырский пляж, морская прогулка, подъём на Горелый (1829 м) и Авачинский (2741 м), плюс неожиданная встреча в тайге.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Турция заняла первое место по ранним продажам летних туров — автоэксперты
Питомцы
Совместная жизнь с кошкой поддерживает психическое здоровье — Le Mag du Chat
Туризм
Скидки на раннее бронирование туров достигли 62% – Ассоциация туроператоров России
Авто и мото
Старая машина начинает есть деньги ложками: момент, когда ремонт перестаёт быть выгодным
Наука
Сверхкрупные запасы высокосортного золота выявлены в Китае — геологи
Авто и мото
Средний пробег б/у авто в Москве вырос до 173 тыс км — автоэксперты
Авто и мото
В сервисах выросло число ремонтов ходовой у китайских кроссоверов — автомеханики
Авто и мото
Холодный старт для АКПП — как игра в рулетку: зимняя мелочь, за которую потом платят по-крупному
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet