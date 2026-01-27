Подача на шенген в 2026 требует запаса времени: 15 дней превращаются в 45 — и это не самое неприятное

Тысячи россиян в 2026 году по-прежнему пытаются собрать "рабочий" шенген — и сталкиваются с новой реальностью: правила стали жёстче, а привычные мультивизы почти исчезли. При этом окно возможностей не закрылось полностью, просто теперь важны сроки, маршрут и аккуратная подача. Разбираемся, кто реально принимает документы и чего ждать от результата. Об этом сообщает телеграм-канал "Тревел Тема".

Кто в 2026 году чаще всего принимает туристические заявки

На практике туристические документы у россиян продолжают рассматривать, в частности, консульства Италии, Испании и Франции - именно эти страны и в предыдущие годы выдавали значимую долю шенгенских виз россиянам.

Отдельно часто упоминают Венгрию как один из вариантов, где одобрения по статистике заметны, хотя условия и длительность визы могут отличаться от ожиданий заявителя.

Важно помнить: даже если страна "принимает", это не означает лёгкий слот и автоматическое одобрение — требования к документам, логике поездки и финансовым подтверждениям сейчас проверяют внимательнее.

Кто ввёл жёсткие запреты и где возможны ограничения на въезд

Ряд государств на северо-восточной границе Шенгена ввели национальные ограничения: среди них называют Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Финляндию и Чехию, а также Норвегию. Из-за этого даже с действующей визой другой шенгенской страны на внешней границе могут попросить подтвердить основания въезда или просто не пустить, если цель — туризм.

Почему мультивизы стали редкостью

Ключевое изменение — ужесточение правил, из-за которого россиянам всё чаще приходится оформлять визу под конкретную поездку. Евросоюз объявлял о переходе к более строгому режиму и фактическому отказу от многоразовых виз для большинства заявителей, оставляя исключения для отдельных категорий.

На практике это означает: даже при хорошей истории чаще встречаются короткие визы и узкие коридоры, поэтому планировать несколько поездок "одной наклейкой" стало сложнее.

Когда подаваться и как не проиграть по времени

Официально решения по шенгену нередко укладываются в 15 дней, но при высокой нагрузке или дополнительной проверке срок может растягиваться до 45 дней.

В 2026 году реальный запас по времени лучше закладывать с учётом поиска слота: если поездка важная, начинать подготовку разумно заранее, чтобы не упереться в отсутствие записи и пересмотр маршрута в последний момент.