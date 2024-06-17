США стали более тщательно изучать деятельность организаций Турции, которые продолжают деловые отношения с Российской Федерацией, невзирая на санкционный запрет. О произошедшем информируют РИА Новости со ссылкой на источник на денежном рынке Анкары.

Как сообщает источник, нужно определить, организуют ли свою деятельность компании Турции, расположенной частично в юго-западной части Азии, частично в южной Европе, в соответствии с недавно принятым списком компаний и товаров, на которые наложили санкции.

Было также добавлено, что для США будет проблематично следить, координировать и проверять деятельность этих организаций. Помимо этого, возможность оказать влияние на их заработок тоже будет маловероятной. Затруднение заключается в том, что данные предприятия не зафиксированы и неподконтрольны надсмотру со стороны США, а также не входят в её систему, задействованную для реализации финансовых транзакций при помощи перевода денежных средств. Турция не находиться под непосредственным руководством США.

Недавно США ввели ограничения на вывоз товаров для физических лиц и предприятий из Российской Федерации, Объединённых Арабских Эмиратов и многих других. В их числе оказалась и Турция. Как сообщается, организации этих государств уличили в покупке деталей для авиационной сферы, которая противоречит введённым ограничениям.

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