Представитель офиса директора национальной разведки США сообщил, что они замечают попытки со стороны РФ воздействовать на избирателей США и ухудшить имидж определённых политических деятелей перед президентскими выборами. Об этом информирует международная новостная организация Reuters.

Reuters отмечает, что Разведывательное сообщество Соединённых Штатов Америки замечает, как Российская Федерация старается воздействовать на некоторые социальные группы избирателей США. Как сообщается, Россия пытается ухудшить и чернить имидж политических деятелей.

Однако Соединённые Штаты Америки не замечают каких-либо планов со стороны России, целью которых могли бы быть уменьшения или ликвидация возможности организовать ноябрьские выборы. Один из сотрудников разведки также добавил, что Китайская Народная Республика не собирается как-либо воздействовать на результат 60-ых выборов в истории США.

Не так давно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что РФ ни разу не вмешивалась в избирательные процессы Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что в выборы, которые должны состояться в текущем году, Россия также не собирается вмешиваться. Дмитрий Песков напомнил, что Штаты уже когда-то проводили проверки на вовлеченность РФ в выборы США, однако в итоге причастность не была доказана.

Фото: Flickr / Фил Редер (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)