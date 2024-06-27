Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что США обязаны предотвратить начало войны с Россией. Об этом он заявил в беседе с De Nieuwe Wereld, пишет РИА Новости.

Дуглас Макгрегор считает, что ни один человек в мире не имеет интересов и желания, чтобы западные государства начали с кем-то войну. По его мнению, для вооружённой борьбы не существует каких-либо причин. Также он сообщил, что последние события, происходящие на международной арене, вызывают крайне неспокойное состояние. Полковник армии США в отставке, размышляя над тем, что сейчас творится в мире, заявляет, что его страшит мысль о возможной вражде с Российской Федерацией.

Столица Россия много раз сообщала о том что не собирается создавать никакой опасности для международной военно-политической организации НАТО. Однако добавляла, что не будет игнорировать и закрывать глаза на представляющие опасность для РФ действия. При этом государство готово к общению с другими, но на одинаковых условиях. В свою очередь западные государства должны прекратить военизированность Европы.

Фото: Flickr / The U. S. Army (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)