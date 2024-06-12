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США закрыли доступ к услугам в области IT и ПО в России
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  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 19:22

США закрыли доступ к услугам в области IT и ПО в России

Организациям и физическим лицам в США отныне запрещено каким-либо образом способствовать и оказывать помощь в IT-сфере гражданам Российской Федерации. Официальный документ главы Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смита был размещён на официальном сайте ведомства.

Теперь в США незаконно способствовать в консультировании российских руководителей предприятий и физических лиц по широкому кругу вопросов в IT-сфере. В создании изображений, цифровых элементов, сайтов и полноценных продуктов посредством специального ПО гражданам Российской Федерации тоже придётся обойтись без помощи американцев. Банальные услуги, необходимые для обеспечения ПО, также входят в этот список.

В документе прописываются условия, в которых сказано о запрете вывоза из страны ранее ввезённых в неё товаров для перепродажи в другие страны, торговли, доставки из США или её гражданином, оказанию различных услуг, связанных с обеспечением ПО, IT-поддержки и о многих других услугах для россиян.

Законопроект приобретёт юридическую силу в начале осени текущего года.

К вышеуказанному законопроекту в США ввели новые санкции для граждан и предприятий Российской Федерации по причине СВО, проходящей на территории Украины.

Фото: Unsplash / Lee Campbell leecampbell (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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