Организациям и физическим лицам в США отныне запрещено каким-либо образом способствовать и оказывать помощь в IT-сфере гражданам Российской Федерации. Официальный документ главы Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Брэдли Смита был размещён на официальном сайте ведомства.
Теперь в США незаконно способствовать в консультировании российских руководителей предприятий и физических лиц по широкому кругу вопросов в IT-сфере. В создании изображений, цифровых элементов, сайтов и полноценных продуктов посредством специального ПО гражданам Российской Федерации тоже придётся обойтись без помощи американцев. Банальные услуги, необходимые для обеспечения ПО, также входят в этот список.
В документе прописываются условия, в которых сказано о запрете вывоза из страны ранее ввезённых в неё товаров для перепродажи в другие страны, торговли, доставки из США или её гражданином, оказанию различных услуг, связанных с обеспечением ПО, IT-поддержки и о многих других услугах для россиян.
Законопроект приобретёт юридическую силу в начале осени текущего года.
К вышеуказанному законопроекту в США ввели новые санкции для граждан и предприятий Российской Федерации по причине СВО, проходящей на территории Украины.
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