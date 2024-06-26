В последнее время разгорелись споры вокруг решения Всемирной профессиональной ассоциации по здоровью трансгендеров* (WPATH) об изменении своих рекомендаций. Согласно расследованию New York Times, на организацию было оказано давление со стороны американского Министерства здравоохранения.

Изначально WPATH планировала установить минимальные возрастные ограничения для различных видов медицинского вмешательства, связанного с трансгендерным переходом. Однако в окончательной версии документа эти ограничения были исключены, что вызвало недоумение как внутри ассоциации, так и среди внешних экспертов.

Журналисты обнаружили в юридических документах свидетельства того, что подчиненные помощника министра здравоохранения США Рэйчел Левин контактировали с разработчиками руководства. Они выражали обеспокоенность первоначальной позицией WPATH* и настаивали на удалении возрастных ограничений, аргументируя это тем, что их наличие может усугубить ситуацию.

Внутри ассоциации это решение вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые члены WPATH выразили озабоченность тем, что организация отходит от научного подхода и экспертного консенсуса в угоду политическим соображениям. Они также задавались вопросом, как отказ от возрастных ограничений может помочь в противостоянии консервативной антитрансгендерной повестке.

Руководство WPATH, в свою очередь, отрицает влияние политических сил на разработку своих принципов. Однако обнаруженные документы ставят под сомнение эти заявления и поднимают вопросы о независимости организации в принятии решений.

Стоит отметить, что данная ситуация разворачивается на фоне общего ужесточения позиции в отношении ЛГБТ-движения в некоторых странах, в частности в России, где деятельность "международного общественного движения ЛГБТ" была признана экстремистской и запрещена решением Верховного суда.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским

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