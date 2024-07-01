Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 85,748
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.06.2024 : 92,4184
Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться
  1. Главная
  2. Мир
  • Юнина Дарья Викторовна
  • Опубликована сегодня в 5:05

Инвестор Роджерс: США не могут выплатить госдолг, проблемы страны будут увеличиваться

В США не способны оплатить государственный долг. По этой причине государство ожидает большие трудности в будущем. Об этом информировал РИА Новости знаменитый на мировых финансовых рынках инвестор Джим Роджерс.

Джим Роджерс заявил для тех, кто обращает внимание на количество непогашенных обязательств США перед физическими и юридическими лицами, иностранными странами и другими субъектами мирового рынка, должны осознавать, что государство никогда не сможет отдать эти деньги. По этой причине проблемы у США будут становиться с каждым днём всё больше и больше, считает инвестор.

Специалист также уверил, что из-за такой возникшей финансовой проблемы наступает не самое лучшее время для американских детей. Джим Роджерс отметил, что если подросток проживает в США, то он на пути встретит много неприятностей. Он также добавил, что у государства невероятно большая задолженность.

27 июля в МВФ сообщили, что США надо начать усиленно снижать накопившийся государственный долг. Такая необходимость вызвана угрозой для американской и международной экономики в целом.

Как отмечается в американском казначействе, сумма государственного долга на начало 1 июля текущего года уже доходит практически до 35 триллиона долларов.

Фото: Unsplash / Jp Valery (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин начался лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома

В пригороде Афин произошел лесной пожар, из-за которого сгорели четыре дома, а жители десяти поселков были эвакуированы.

Читать полностью
Японское правительство разрабатывает конвейер-магистраль между Токио и Осакой

Японское правительство разрабатывает конвейер-магистраль между Токио и Осакой

Японское правительство планирует создать многокилометровую автоматизированную конвейерную магистраль между Токио и Осакой, заменяющую грузовики для транспортировки многотонных грузов.

Читать полностью

Общество

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Gut: изменения в кишечной микробиоте влияют на активность генов в мозге

Ученые обнаружили кишечные бактерии, связанные с перееданием и ожирением, исследование которых опубликовано в журнале Gut.

Читать полностью
Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Daily Mail: при работе за компьютером полезнее использовать барный стул

Эксперты поделились советами по предотвращению напряжения мышц при работе за компьютером.

Читать полностью

Новости