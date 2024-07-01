В США не способны оплатить государственный долг. По этой причине государство ожидает большие трудности в будущем. Об этом информировал РИА Новости знаменитый на мировых финансовых рынках инвестор Джим Роджерс.

Джим Роджерс заявил для тех, кто обращает внимание на количество непогашенных обязательств США перед физическими и юридическими лицами, иностранными странами и другими субъектами мирового рынка, должны осознавать, что государство никогда не сможет отдать эти деньги. По этой причине проблемы у США будут становиться с каждым днём всё больше и больше, считает инвестор.

Специалист также уверил, что из-за такой возникшей финансовой проблемы наступает не самое лучшее время для американских детей. Джим Роджерс отметил, что если подросток проживает в США, то он на пути встретит много неприятностей. Он также добавил, что у государства невероятно большая задолженность.

27 июля в МВФ сообщили, что США надо начать усиленно снижать накопившийся государственный долг. Такая необходимость вызвана угрозой для американской и международной экономики в целом.

Как отмечается в американском казначействе, сумма государственного долга на начало 1 июля текущего года уже доходит практически до 35 триллиона долларов.

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