В США не способны оплатить государственный долг. По этой причине государство ожидает большие трудности в будущем. Об этом информировал РИА Новости знаменитый на мировых финансовых рынках инвестор Джим Роджерс.
Джим Роджерс заявил для тех, кто обращает внимание на количество непогашенных обязательств США перед физическими и юридическими лицами, иностранными странами и другими субъектами мирового рынка, должны осознавать, что государство никогда не сможет отдать эти деньги. По этой причине проблемы у США будут становиться с каждым днём всё больше и больше, считает инвестор.
Специалист также уверил, что из-за такой возникшей финансовой проблемы наступает не самое лучшее время для американских детей. Джим Роджерс отметил, что если подросток проживает в США, то он на пути встретит много неприятностей. Он также добавил, что у государства невероятно большая задолженность.
27 июля в МВФ сообщили, что США надо начать усиленно снижать накопившийся государственный долг. Такая необходимость вызвана угрозой для американской и международной экономики в целом.
Как отмечается в американском казначействе, сумма государственного долга на начало 1 июля текущего года уже доходит практически до 35 триллиона долларов.
Фото: Unsplash / Jp Valery (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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