В США обратились к ЕС с просьбой отсрочить установление запрета на импорт определённой продукции, в числе которой оказались шоколад и подгузники. Если запрос США не будет одобрен, то их производственная эффективность уменьшится, информирует британская и международная деловая газета Financial Times со ссылкой на запрос в Еврокомиссию.
Как сообщается, ближайшие изменения в законе ЕС принудят всех предпринимателей в международных экономических отношениях, приобретающих товары, услуги и так далее, за рубежом и ввозящие их в страну для использования и потребления, должны будут фиксировать и отправлять достоверные отчёты, что в их производстве не происходила вырубка лесов. Производителю придётся докладывать как об изготовлении шоколада, так и о создании предметов интерьера.
Министр торговли США Джина Раймондо и министр сельского хозяйства Томас Вилсак отправили сообщение ЕС о том, что внедряемые ими меры сильно нанесут ущерб американских организациям, потому что на многих производственных предприятиях прибегают к вырубке. По этой причине они попросили отсрочить момент отмены импорта и ответственности за его несоблюдение. Конкретный срок, на который американцы желают перенести запрет, не оглашался. Однако было заявлено, что США нужно время на то, чтобы разобраться с данными проблемами.
Уточняется, что просьба была отправлена более полугода назад, до того, как запрет должен был приобрести юридическую силу. Помимо США, определённые страны также не очень радостно встретили новость о сдаче отчётности и отказе от вырубки. В их числе оказались, например, Индонезия и Брюссель, которые являются большими изготовителями пальмового масла.
ЕС получила сообщения и пообещала ответить в скором времени.
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