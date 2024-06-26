США могли бы кооперироваться с Китаем и РФ для преобразования экономической жизни общества, если перестали бы конфликтовать с этими и другими государствами. Об этом информировала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.
Кандидат на выборы в американский сенат считает, что если бы США не были настолько агрессивно настроены по отношению к стольким странам, то вполне вероятно, что государство в Северной Америке и Российская Федерация могли бы скооперироваться. Помимо этого, США могли наладить связи с государством в Восточной Азии — Китайской Народной Республикой. Она считает, что если бы США пошли на такой шаг, то это привело бы к сотрудничеству со многими государствами с развитой экономикой. Она добавила, что если США ничего не изменит, конфликтные ситуации будут продолжать прогрессировать, дальше будут обворовываться деньги и вводиться различные ограничительные меры, то государство увидит то, что увидит.
Дайан Сэйр объяснила, что на данный момент уже некоторые государства отказываются пользоваться у себя на территории долларом и пытаются найти ему замену.
Кандидат в сенаторы заявила, что так происходит не из-за того, что общество против США, а по причине нежелания с их стороны мириться с уроном собственной экономике из-за условий, которые другие им предлагают.
Фото: David Maiolo (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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