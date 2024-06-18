Американского композитора, автора своих песен, а также известного певца Джастина Тимберлейка взяли под арест в связи с вождением в состоянии опьянения. О произошедшем сообщает информационный телеканал ABC News.

Известно, что американского певца, автора песен и актёра Джастина Тимберлейка, которого ещё частно называют "принцем поп-музыки", взяли под арест из-за вождения в состоянии опьянения 17 июня. Случай произошёл в округе Саффолк, который занимает центральную и восточную часть Лонг-Айленда, на крайнем востоке штата Нью-Йорк. Из-за произошедшего Джастин Тимберлейк обязан явиться сегодня в суд на рассмотрение дела и вынесение решения.

В прошлом месяце стало известно, что новый альбом и запланированный тур Джастина Тимберлейка не принёс большого успеха, сообщала британская ежедневна газета Daily Mail. Причиной тому стала Бритни Спирс. Однако некоторые эксперты в сфере музыки заявили, что американская поп-певица была не единственной проблемой. По их мнению, роковой ошибкой для Джастина Тимберлейка стала большая пауза в работе, которая длилась более 5 лет. Когда американский певец решил вернуться на сцену, многие его поклонники уже выросли из его творчества и перестали слушать.

Ранее онлайн-таблоид TMZ сообщил о том, что на одном из своих выступлений Джастин Тимберлейк перестал петь, дабы помочь поклоннику, который внезапно почувствовал себя неважно.

Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)