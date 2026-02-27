Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
© commons.wikimedia.org by YantsImages is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Красота и здоровье
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 10:10

Вертикаль и мягкость: секретный парфюмерный гардероб Скарлетт Йоханссон управляет её настроением

Скарлетт Йоханссон, чья кожа всегда кажется подсвеченной изнутри, признается, что годами хранит верность всего двум ольфакторным композициям. Это не просто вопрос привычки, а тонкая игра биохимии и психологии: выбор между строгой минеральностью и обволакивающим мускусом отражает дуализм современной женщины, стремящейся к балансу в условиях перманентного стресса на удаленке и публичного давления.

Ее фавориты — Terre d'Hermès и For Her от Narciso Rodriguez — представляют собой полярные стихии. Первый — это запах прогретой солнцем земли и кремния, второй — ода чувственности и телесности. Такой выбор идеально вписывается в современные тренды парфюмерии, где на первый план выходит не желание "заявить о себе", а потребность в создании персонального кокона, регулирующего эмоциональный фон.

"Выбор Скарлетт — это хрестоматийный пример работы с лимбической системой. Terre d'Hermès с его ветивером и грейпфрутом действует как когнитивный стимулятор: цитрусовые ноты снижают уровень тревожности, а древесная база буквально "заземляет". В то же время мускус в Narciso Rodriguez работает на субсенсорном уровне, имитируя запах чистой кожи и вызывая чувство защищенности. Это идеальный "гардероб эмоций", где один аромат нужен для концентрации, а другой — для глубокой психологической разгрузки".

врач-терапевт, врач общей практики Марина Егорова

Минеральная эстетика Terre d'Hermès

Terre d'Hermès часто называют ароматом "вне гендера", и именно эта аскетичная элегантность привлекает Йоханссон. В основе композиции лежит уникальный аккорд кремния — минеральная нота, которая в сочетании с живым грейпфрутом и атласским кедром создает ощущение чистоты и внутренней силы. Для актрисы, чей график расписан по минутам, такие ароматы для концентрации становятся своего рода невидимыми доспехами.

С точки зрения химии, молекулы ветивера, присутствующие в базе, обладают способностью замедлять сердечный ритм и выравнивать дыхание. В эпоху, когда ментальное здоровье становится приоритетом, выбор парфюма с терапевтическим подтекстом выглядит максимально осознанным. Это не просто "духи", а инструмент саморегуляции, позволяющий сохранить ясность ума среди хаоса съемочных площадок.

Мускусная магия Narciso Rodriguez

Второй фаворит звезды — Narciso Rodriguez For Her — работает на контрасте. Если Hermès — это вертикаль и дисциплина, то Narciso — это мягкость и объем. Центром композиции является египетский мускус, дополненный османтусом и амброй. Этот дуэт создает эффект "второй кожи", который так ценится в нишевом сегменте за свою интимность и теплоту.

Для многих женщин мускусные ароматы становятся спасением при повышенной чувствительности к резким запахам. Однако стоит помнить, что даже такие деликатные формулы требуют правильной техники нанесения. Чтобы аромат не стал навязчивым, эксперты рекомендуют использовать легкие мисты или наносить парфюм на пульсирующие точки задолго до выхода, позволяя молекулам слиться с естественным липидным слоем кожи.

"Мускус в парфюмерии — это сложный ингредиент. Он напрямую взаимодействует с естественным запахом тела, создавая уникальный шлейф. Я часто советую своим пациентам выбирать такие композиции как психологический якорь. Но важно помнить об умеренности: если вы склонны к мигреням, попробуйте многослойное нанесение через увлажняющий лосьон без отдушек — это смягчит "удар" по рецепторам и сделает аромат более акварельным".

косметолог, эксперт по уходу за кожей и эстетическим процедурам Анастасия Шевелева

Искусство ношения: как избежать ольфакторной перегрузки

Преданность Скарлетт двум столь разным ароматам наводит на мысли о возможности их совмещения. Современная школа парфюмерии не запрещает смешивать древесные и мускусные ноты, если соблюдается баланс плотности. Правильное смешивание ароматов позволяет создать по-настоящему эксклюзивный шлейф, который невозможно растиражировать масс-маркетом.

Однако, прежде чем приступать к экспериментам, стоит убедиться, что ваша кожа готова к приему спиртовых составов. Агрессивные компоненты парфюма могут раздражать эпидермис, особенно если вы используете средства с активными кислотами или ретинолом. Наносите любимые духи на волосы или одежду, если кожа склонна к реактивности, — это сохранит чистоту композиции и здоровье кожного барьера.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли смешивать Terre d'Hermès и Narciso Rodriguez? Да, их базы (древесная и мускусная) отлично дополняют друг друга, создавая глубокий и сложный шлейф.
  • Почему Скарлетт выбирает мужской аромат? В парфюмерии 2026 года границы гендера размыты. Terre d'Hermès ценится женщинами за его структурность и отсутствие приторной сладости.
  • Как сделать аромат более стойким? Наносите его на увлажненную кожу. Молекулы парфюма лучше удерживаются липидной пленкой крема.
Проверено экспертом: врач-терапевт Марина Егорова, косметолог Анастасия Шевелева

Читайте также

Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Троянский конь внутри тела: пластик в мужской системе стал скрытым триггером опасных мутаций вчера в 15:53

Исследователи обнаружили, что ткани мужского организма буквально пропитаны 12 видами пластика, который попадает внутрь из привычных упаковок и даже домашней пыли.

Читать полностью » Дорого и бесполезно: кому на самом деле нужно сдавать генетические тесты вчера в 14:26

Генетик Константин Китаев рассказал NewsInfo, в каких случаях желательно сделать генетический тест.

Читать полностью » Проблема на фоне облаков: как витамин D влияет на настроение и здоровье кожи в зимний сезон вчера в 8:27

Пасмурные дни могут быть обманчивыми, ведь витамин D — ключ к поддержанию вашего здоровья и энергии.

Читать полностью » Голливудский блеск в тюбике: как маркетинг обманывает нас об эффективности отбеливающих зубных паст вчера в 6:08

Отбеливающие зубные пасты обещают мгновенный эффект, но правда проста: они лишь удаляют налет.

Читать полностью » Вечерний ритуал оборачивается ожогом: уксусные ванны требуют строгих пропорций и времени вчера в 4:58

За резким ароматом дешевого средства скрывается мощный биохимический механизм, способный заменить салонный пилинг, но одна ошибка в пропорциях разрушает кожу.

Читать полностью » Эпидемия миопии в тени: как ежедневные привычки приближают к потере зрения и старению кожи вчера в 2:41

Полумрак и близкие экраны становятся причиной миопии и старения кожи. Узнайте, какие меры помогут оставить здоровье глаз и молодость.

Читать полностью » Эмоциональные игры разрушают здоровье: знаки манипуляции, которые нельзя игнорировать вчера в 0:11

Дискомфорт в разговорах может сигнализировать о более серьезных проблемах в паре. Разберем, как избежать манипуляций и сохранить доверие.

Читать полностью » Велюр вместо глянца: новая технология превращает обычное покрытие в текстуру мягкого шёлка 25.02.2026 в 22:45

Индустрия красоты отказывается от агрессивного дизайна. В моду входят покрытия, имитирующие живые природные текстуры и анатомически правильные формы ногтей.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Щуп лжёт в глаза после дороги: привычка проверять масло сразу превращает мотор в груду металла
Еда
Тесто в блендере оживает: овсяные бета-глюканы питают микробиом кишечника и кожи одновременно
Наука
Плотные плиты тонут в мантии: под Антарктидой зреет гравитационная бездна глубиной 120 метров
Недвижимость
Детское средство расслабляет нити: способ реанимации кашемира, если он стал жестким и малым
Наука
Твердое становится текучим: чудовищное давление превратило ледяные глыбы в некое подобие теста
Садоводство
Зелёная коса слабеет на глазах: секретный приём, который возвращает пахире тропическую мощь
Недвижимость
Утреннее проветривание крадет здоровье: свежий воздух в ранние часы переполнен опасной пыльцой
Спорт и фитнес
Корсет вполне может споткнуться: ошибки при тренировке мышц пресса, которые мешают прогрессу
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet