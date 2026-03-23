Лахта
© commons.wikimedia.org by Kora27 is licensed under CC BY-SA 4.0
Андрей Власов

Из Санкт-Петербурга с любовью: ученые открывают новые возможности с помощью уникальных микротрубок

Химики из Санкт-Петербургского государственного университета представили новую разработку — микротрубки, обладающие способностью сжиматься под воздействием тепла. Технология выращивания этих структур, основанная на использовании соединений фторида скандия, опубликована в научном издании Inorganic Chemistry. Данное открытие стало важным этапом в изучении материалов с аномальным термическим поведением, которые потенциально востребованы в высокотехнологичных отраслях промышленности и медицине.

Термические аномалии твердых тел

Природа большинства твердых тел предсказуема: при нагревании частицы внутри кристаллической решетки начинают колебаться интенсивнее, что закономерно приводит к расширению объекта. Понижение температуры или рост давления, напротив, заставляют решетку сжиматься, уменьшая занимаемый объем. Понимание этих фундаментальных процессов позволяет инженерам проектировать детали с учетом температурных зазоров.

Однако существуют редкие исключения — материалы, демонстрирующие обратную реакцию. Примерами таких веществ выступают вода при переходе в фазу льда или соединения вольфрама и скандия. Ученые веками изучают природу этих аномалий, связанных с геометрией кристаллической структуры, которая заставляет материал сокращаться при внешнем нагреве.

"Изучение соединений с необычными физическими свойствами — это фундамент для создания новых инженерных решений. Синтез подобных структур позволяет нам переходить от теории к практике, обеспечивая точность, необходимую в современной приборостроительной отрасли. Исследования в области регионального научно-технического потенциала подтверждают значимость таких работ для технологического суверенитета страны. Мы видим, как фундаментальная наука трансформируется в прикладные инструменты управления инфраструктурой."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Синтез нано-структур

Петербургские исследователи использовали фторид скандия как основу для своего эксперимента. Метод получения микротрубок оказался достаточно изящным: в смесь солей скандия и концентрированной азотной кислоты подавались пары фторводорода. В результате химической реакции на поверхности раствора спустя час образовывалась белая пленка, состоящая из микрометровых частиц.

Последующее исследование под микроскопом показало, что эти частицы имеют правильную форму полых шестигранных трубок. Лабораторные замеры подтвердили, что полученные структуры сохраняют аномальные тепловые свойства исходного материала. Этот этап работы стал прямым подтверждением того, что физические характеристики соединения остаются стабильными даже после формирования сложной геометрической формы.

Технологические перспективы

Российские химики планируют детально изучить поведение данных микротрубок в расширенном температурном диапазоне. Впереди у команды новые эксперименты, которые должны прояснить механизмы интеграции скандиевых соединений в композитные материалы. Программируемое поведение таких структур делает их крайне перспективными для создания высокоточных датчиков будущего.

Помимо электроники, подобные материалы могут найти применение в стоматологии, где крайне важна точность сопряжения пломбировочного материала с тканями зуба. Надежная фиксация без термического расширения способна радикально изменить качество протезирования и лечения. Ученые рассчитывают, что освоенный метод синтеза поможет в создании целого класса наночастиц с заданными параметрами расширения или сжатия.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

