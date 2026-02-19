Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Процесс маникюра с использованием крема
Процесс маникюра с использованием крема
© Pravda.Ru by Анна Демидова is licensed under public domain
Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 6:12

Короткие ногти захватили тренды 2026 — скандинавский маникюр выглядит дорого без лишнего блеска

Короткие ногти давно перестали быть компромиссом и превратились в осознанный выбор. Они удобны в повседневной жизни, выглядят аккуратно и всё чаще появляются в списках главных нейл-трендов. В 2026 году именно минимализм задаёт тон, а скандинавский маникюр становится идеальным способом подчеркнуть естественную длину. Об этом сообщает Bovary.

Простота как главный акцент

Скандинавская эстетика давно ассоциируется с чистыми линиями, сдержанной палитрой и продуманными деталями. В маникюре этот подход выражается в отказе от ярких оттенков и сложного маникюра в пользу естественности. Короткие ногти мягкой округлой формы становятся основой образа, а цвет лишь деликатно подчёркивает их ухоженность.

В бьюти-индустрии этот стиль также называют micro manicure. Ногти выглядят максимально натурально, но при этом аккуратно оформлены, отполированы и имеют ровную форму. Чаще всего выбирают нюдовые, нежно-розовые или песочные оттенки, которые визуально освежают руки и подходят к любому образу.

Почему тренд актуален в 2026 году

Тяга к естественности и ухоженности без излишней декоративности стала одной из ключевых тенденций года. Скандинавский маникюр идеально вписывается в эту концепцию: он универсален, не перегружает образ и остаётся уместным в любой ситуации — от офиса до вечернего выхода.

Его преимущество в балансе между натуральностью и продуманным уходом. Ногти выглядят чистыми, здоровыми и гармоничными, а минималистичный стиль перекликается с общей эстетикой скандинавской моды. Такой маникюр легко поддерживать, а аккуратная короткая длина снижает риск ломкости.

Как повторить скандинавский маникюр

Чтобы добиться clean-эффекта, достаточно следовать нескольким базовым шагам.

  1. Длина и форма. Подстригите ногти до короткой длины и аккуратно скруглите края пилкой. Кристаллическая пилка помогает "запечатать" край и уменьшить вероятность расслоения.
  2. База. Нанесите защитный base coat, чтобы выровнять поверхность и предотвратить пигментацию.
  3. Цвет. Выбирайте светлые нюдовые, розовые или песочные оттенки. Можно остановиться на плотном покрытии или полупрозрачном финише — в зависимости от желаемого эффекта.
  4. Завершение. Закрепите результат top coat для лёгкого блеска и стойкости.
Автор Марина Ковальчук
Марина Ковальчук — имиджмейкер, дизайнер (МГУТУ, London College of Fashion) с 12-летним стажем. Эксперт по капсульному гардеробу и устойчивой моде.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

