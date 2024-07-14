Мошенники стали использовать новую схему, звоня потенциальным жертвам от имени судебных работников, чтобы получить личные данные и оформить кредиты. Жертвам предлагается подтвердить данные для предстоящих судебных заседаний, после чего требуется передать код из SMS, якобы для подтверждения личности, рассказал юрист Московской коллегии адвокатов Анатолий Милевский, сообщает Вечерняя Москва.
Также мошенники могут выдавать себя за мобильных операторов, предлагая "выгодные" тарифы и требуя коды для перехода на них. Эксперты посоветовали использовать приложения мобильных операторов для проверки информации и никогда не передавать SMS-коды незнакомцам.
Психолог Ольга Бочкова подчеркнула, что мошенники часто давят, торопят и используют нечеткую речь для манипуляций.
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