Мошенники активно используют искусственный интеллект (ИИ) для обмана россиян, применяя дипфейки и синтез голоса. Дипфейки создают фальшивые фото и видео, похожие на настоящие, для обхода верификации, кражи данных или шантажа. Синтез голоса позволяет имитировать любой голос для выманивания денег или получения конфиденциальной информации.
Константин Зубченко, аналитик по информационной безопасности, рекомендует для защиты использовать сервисы детектирования подделок, быть осторожными с подозрительными звонками, требующими немедленных действий, и всегда перепроверять личность звонившего, даже если это близкий человек. Чтобы разоблачить мошенников, следует связаться с настоящим человеком, которым представляются злоумышленники, или с его близкими.
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