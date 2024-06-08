Мошенники в России разработали схему обмана граждан, представляясь сотрудниками Социального фонда. Они звонят и предлагают подтвердить изменение банковских данных для выплат, проверки со стороны фонда, или предлагают увеличить размер пенсий по телефону, сообщает Газета.Ру.

При этом они просят предоставить реквизиты карт и коды из СМС, что позволяет им получить доступ к онлайн-банку или личному кабинету жертвы. Эксперт ЦБ Татьяна Постникова предостерегла россиян: настоящие сотрудники фонда никогда не требуют таких данных. Она призвала граждан проверять информацию через официальные источники, такие как портал "Госуслуги" или прямо в Соцфонде.

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