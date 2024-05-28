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IT-эксперт Геллер: блокировка номеров мошенников неэффективна в борьбе с ними
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:03

IT-эксперт Геллер: блокировка номеров мошенников неэффективна в борьбе с ними

Блокировка номеров мошенников неэффективна в борьбе с нежелательными звонками, заявил IT-эксперт Артем Геллер. Мошенники обладают множеством SIM-карт и легко могут сменить номер.

Блокировка может привести к внесению номера в базу сомнительных у операторов, что иногда приводит к его отключению. Однако это не решает проблему, поскольку мошенники могут перезвонить с другого номера.

Геллер также отметил, что организация мошеннических кол-центров требует минимальных затрат и ресурсов, сообщает News.Ru.

Фото: flickr.com/Océanos y dados (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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