Блокировка номеров мошенников неэффективна в борьбе с нежелательными звонками, заявил IT-эксперт Артем Геллер. Мошенники обладают множеством SIM-карт и легко могут сменить номер.
Блокировка может привести к внесению номера в базу сомнительных у операторов, что иногда приводит к его отключению. Однако это не решает проблему, поскольку мошенники могут перезвонить с другого номера.
Геллер также отметил, что организация мошеннических кол-центров требует минимальных затрат и ресурсов, сообщает News.Ru.
Фото: flickr.com/Océanos y dados (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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