Девушка в поле
Девушка в поле
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 19:58

Волосы быстро жирнились у корней: оказалось, причина в одном шаге, который почти все пропускают

Мягкое отшелушивание улучшает объём и блеск волос — эксперты по уходу

Скраб для кожи головы называют одним из самых недооценённых этапов ухода за волосами. Несмотря на то что его используют реже, чем шампунь или маску, именно он способен заметно улучшить состояние кожи и придать волосам объём и блеск. Многие даже не догадываются, что делают этот шаг неправильно — или вовсе пропускают. Между тем регулярное очищение кожи головы помогает поддерживать баланс, улучшает дыхание корней и усиливает действие всех последующих средств.

Почему скраб для кожи головы так важен

Кожа головы — это продолжение кожи лица, со своими особенностями, сальными железами и реакцией на условия окружающей среды. Если живёте в большом городе, волосы ежедневно подвергаются воздействию смога, ультрафиолета и стайлинговых средств. В таких условиях базового мытья становится недостаточно. Мягкое отшелушивание помогает удалить ороговевшие клетки, микрочастицы пыли, остатки укладки и излишки себума, позволяя корням "дышать".

Эксперты подчёркивают, что правильный скраб влияет не только на ощущение чистоты, но и на плотность, блеск и объём волос. Он стимулирует микроциркуляцию, улучшает впитываемость масок и тоников, а также помогает поддерживать равновесие кожи головы, предотвращая зуд и утяжеление длины.

"Есть секрет, который разделяют самые красивые волосы: кожа в идеальном балансе. Скраб для кожи головы — это процедура, которая превращает очищение в настоящий ритуал красоты, возвращая чистоту и легкость к корням. Как и кожа лица, кожа головы также нуждается в обновлении. С помощью мягкого пилинга скраб удаляет омертвевшие клетки, загрязнения и остатки укладки, возвращая кислород и жизненную силу. Каков результат? Волосы, которые дышат, более сильные и блестящие, с ощущением чистоты, которое сохраняется в течение долгого времени", — подтверждает эксперт.

Сравнение: скраб vs co-wash

Средство

Для чего

Как воздействует

Кому подойдёт

Скраб для кожи головы

Глубокое очищение

Удаляет ороговевшие клетки, стимуляция корней

Жирная кожа головы, перхоть, загрязнённые волосы

Co-wash (мытьё кондиционером)

Мягкое очищение и увлажнение

Очищает без шампуня, не пересушивая

Сухие, вьющиеся, пористые волосы

Co-wash со скрабом (3 в 1)

Комплексное очищение

Совмещает кондиционирование и лёгкое отшелушивание

Для редких процедур глубокой очистки

Смысл различий прост: co-wash очищает длину мягко и бережно, а скраб работает именно со скальпом, убирая всё лишнее, что мешает корням быть здоровыми.

Советы шаг за шагом: как правильно использовать скраб

  1. Наносите средство только на сухие или слегка подсушенные волосы — вода разбавляет состав и снижает эффективность.
  2. Делайте акцент на коже головы: макушка, виски, затылок — наиболее важные зоны.
  3. Не распределяйте скраб по длине — она не нуждается в отшелушивании.
  4. Выполняйте мягкий массаж 2-3 минуты, избегайте чрезмерного давления.
  5. После процедуры используйте кондиционер или увлажняющую маску.
  6. Повторяйте от 1 раза в неделю до 1 раза в 15 дней — в зависимости от состояния кожи.
  7. Раз в месяц можно заменить ритуал продуктом co-wash 3 в 1.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Нанесение на мокрые волосы → средство теряет эффективность → наносить только на сухие или подсушенные.
  • Отшелушивание длины → повреждение кутикулы → работать только со скальпом.
  • Скраб раз в несколько месяцев → накопление себума и пыли → использовать каждые 7-15 дней.
  • Сильное трение → раздражение → мягкие круговые движения.
  • Скраб после агрессивного окрашивания → пересушивание → сделать более деликатный co-wash.

А что если…

…кожа головы чувствительная?
Используйте мягкие скрабы с сахаром и алоэ, сокращая частоту до одного раза в 15 дней.

…волосы жирнеют у корней?
Скраб можно применять чаще — каждые 7 дней.

…вы укладываете волосы ежедневно?
Скраб поможет удалить накопившиеся средства и вернуть волосам лёгкость.

Плюсы и минусы скраба для кожи головы

Плюсы

Минусы

Улучшает микроциркуляцию

Может вызвать раздражение при неправильном использовании

Делает корни легче и чище

Требует времени на массаж

Увеличивает объём волос

Нужна регулярность

Усиливает действие масок

Не подходит при открытых ранах или дерматите

Очищает от загрязнений крупного города

Неправильное использование вызывает сухость

FAQ

Нужно ли применять скраб, если волосы сухие?
Да, но реже и с мягкими составами.

Можно ли полностью заменить шампунь скрабом?
При co-wash со скрабом — да, но не чаще раза в месяц.

Помогает ли скраб от перхоти?
Он очищает кожу, но при себорейном дерматите нужен специализированный уход.

Мифы и правда

  • Миф: скраб — это только для жирной кожи головы.
    Правда: он нужен всем, кто живёт в мегаполисе или пользуется стайлингом.
  • Миф: скраб портит волосы.
    Правда: длину он действительно может повредить, но при правильном нанесении работает только на коже.
  • Миф: скраб — лишний шаг.
    Правда: он усиливает действие любого ухода.

2 интересных факта

  1. Крупинки сахара тают быстрее, чем соли, поэтому работают мягче.
  2. История этого метода начинается в Африке, где у женщин преимущественно сильно вьющиеся, жёсткие и непослушные волосы.

"Под каждым идеальным волосом скрывается сбалансированная кожа головы: скраб — это невидимое средство, которое делает разницу между красивыми волосами и необыкновенными волосами", — напоминает эксперт.

