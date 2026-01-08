Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Южнокорейская соль
Южнокорейская соль
© krdicmedia.korean. go.kr by Национальный институт корейского языка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Korea license
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 16:57

Волосы редели, а я даже не догадывалась — причина оказалась совсем рядом

Массаж кожи головы улучшает густоту волос — трихологи

Неожиданные изменения в состоянии волос часто становятся заметны не сразу, а по косвенным признакам — плотности причёски, скорости роста, ощущению объёма у корней. Иногда для этого не требуется дорогих средств или радикальной смены ухода. Достаточно добавить в рутину одну простую, но регулярную практику, которая работает на уровне кожи головы. Об этом пишет дзен-канал Healthy.

Почему массаж кожи головы влияет на густоту волос

Речь идёт не о воздействии на длину волос, а именно о работе с кожей головы. Сегодня такую процедуру часто называют пилингом, однако по сути это механический массаж с очищающим эффектом. Его можно выполнять один раз в неделю, максимум — два, во время мытья головы.

Наиболее распространённые основы для такого массажа — соль и сахар. Соль выбирают чаще из-за её выраженного очищающего и подсушивающего действия. Она помогает дольше сохранять свежесть корней, улучшает сцепление укладки и способствует более тщательному удалению загрязнений и кожного сала. При этом при правильном применении соль не ускоряет вымывание краски и не повреждает волосы. Сахар чаще используют при сухой коже головы, так как он действует мягче.

Напряжение мышц головы и рост волос

Эффект массажа связан не только с очищением. У многих людей сухожильный шлем — плотная структура, тесно связанная с кожей головы, — находится в состоянии хронического напряжения. Из-за стресса и эмоциональной нагрузки он теряет подвижность, кожа головы становится "неподвижной".

В результате ухудшается кровообращение и замедляются обменные процессы. Кожа получает меньше кислорода и питательных веществ, волосяные фолликулы хуже функционируют, часть из них переходит в так называемый спящий режим. Это отражается на росте волос, их плотности и склонности к выпадению. Массаж с солью помогает расслабить ткани, активизировать микроциркуляцию и создать более благоприятные условия для работы волосяных луковиц.

Как правильно делать солевой массаж

Перед началом важно учитывать состояние кожи головы. При наличии дерматологических проблем любые процедуры следует согласовать со специалистом.

Первый вариант — с шампунем. Столовую ложку соли среднего помола смешивают с шампунем до консистенции густой сметаны, добавляют около чайной ложки воды и быстро перемешивают, чтобы кристаллы не растворились. Смесь наносят по проборам и мягко массируют кожу головы круговыми движениями до полного растворения соли. После этого смывают тёплой водой, ещё раз промывают кожу головы шампунем и наносят бальзам только на длину.

Второй вариант — с водой. Соль смешивают с небольшим количеством воды до густой текстуры и наносят непосредственно на кожу головы. Иногда рекомендуют добавлять растительное масло, но такой состав сложнее полностью смыть с корней.

Режим и дополнительные рекомендации

Оптимальная частота — один раз в неделю. Эффект усиливается при курсовом подходе с перерывами. Такая практика помогает не только ускорить рост волос и улучшить их визуальную густоту, но и снизить избыточную жирность у корней.

Для поддержания результата можно ежедневно выполнять лёгкий массаж кожи головы пальцами, имитируя движения при мытье. Лучше всего делать это вечером, чтобы снять накопившееся за день напряжение.

Регулярный массаж кожи головы с солью не даёт мгновенного эффекта, но при систематичном применении способен заметно улучшить состояние волос и кожи без сложных процедур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Черепно-мозговые травмы учащаются зимой из-за гололеда и катания — Рещиков сегодня в 8:41
Санки, лыжи, коньки — тройка лидеров по черепно-мозговым травмам: что делать, если упали

Врачи рассказали, с какими травмами и отравлениями чаще всего сталкиваются россияне в праздники и как снизить риски для здоровья.

Читать полностью » Холод ослабляет местный иммунитет в области носоглотки — Гридина сегодня в 8:21
Холод сужает сосуды и будит нервную боль: почему невралгия стала частым диагнозом у модников

Врач объяснила, почему даже короткие прогулки зимой без шапки могут привести к ЛОР-заболеваниям и другим опасным осложнениям.

Читать полностью » Потребление консервантов повысило риск диабета 2 типа — Nature Communications сегодня в 8:08
Этот компонент в обработанной еде считали безобидным — но цифры настораживают

Французские учёные обнаружили связь между консервантами в обработанных продуктах и риском диабета второго типа, изучив данные более 100 тысяч человек.

Читать полностью » Вирус герпеса HHV-6B поражает 90 процентов детей до двух лет — Science Advances сегодня в 8:01
Вирус, который спал в костях: в останках с территории Древней Руси нашли предка современного герпеса

Ученые восстановили древние геномы вируса герпеса и выяснили, что он эволюционировал вместе с человеком более двух тысяч лет.

Читать полностью » Красное и переработанное мясо в большом количестве повышают риск рака — JNCI сегодня в 7:59
Ваш обеденный стол может быть опаснее курения: ученые назвали тип питания, который провоцирует рак

Ученые выяснили, какой тип питания связан с повышенным риском онкологических заболеваний и почему опасен не один продукт, а весь рацион.

Читать полностью » Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова сегодня в 7:44
Справка — это щит для всего класса: как одна бумага защищает детей от повторной вспышки болезни

Эксперт напомнила, в каких случаях школа вправе требовать справку после болезни ребенка и почему это связано с санитарной безопасностью.

Читать полностью » Отсутствие насморка отличает грипп от ОРВИ — Бабаченко сегодня в 7:19
Грипп маскируется под простуду: вот тайный симптом, который выдаёт опасную болезнь с первого дня

Врач объяснила, по какому признаку можно отличить грипп от ОРВИ в первые дни болезни и почему особенно важно внимательно следить за состоянием детей.

Читать полностью » Четверо детей заразились ботулизмом в Подмосковье — Роспотребнадзор сегодня в 7:09
Семейный ужин, который чуть не стал последним: расследование Роспотребнадзора раскрывает детали

Роспотребнадзор начал проверку после случая массового ботулизма в Подмосковье, где восемь человек отравились кониной. Расследование продолжается, причины уточняются.

Читать полностью »

Новости
Мир
77% французов пессимистично оценивают перспективы Франции в 2026 году — CSA
Дом
Ошибки проектирования кухни выявляются после установки — дизайнеры
Мир
Документ о гарантиях безопасности с США вышел на финализацию — Зеленский
Питомцы
Собаки распознают грусть хозяина по голосу — кинолог
Наука
Землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов — Nature Communications
Экономика
Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин
Авто и мото
Свист, вибрация и стук двигателя при холодном пуске связаны с износом узлов — Аргументы и факты
Туризм
Ереван является одним из древнейших городов мира и старше Рима — гиды
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet