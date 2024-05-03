ФСБ сообщила, что недавно в Ленинградской области был ликвидирован агент СБУ, который проходил подготовку в Литве, в городе Пабраде. Там его обучали минно-взрывному делу, чтобы он мог работать в интересах ВСУ. Он должен был совершать теракты в Ленинградской области.

Кроме того, его сообщники в странах Прибалтики планируют проводить теракты в православных храмах и поджигать кинотеатры, а также другие места, где собираются русскоязычные люди. Цель этих действий — "искоренение всего русского" в странах Прибалтики. Об этом стало известно из переписки, которую правоохранители нашли в телефоне боевика.

"Все лица, причастные к подготовке терактов и диверсий на территории Российской Федерации, будут установлены и привлечены к уголовной ответственности", — сообщили в ФСБ.

Сегодня Центр общественных связей ФСБ России сообщил о ликвидации агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Гатчинском районе Ленинградской области при попытке задержания.

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