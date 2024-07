Глава Полтавской области Филипп Пронин подтвердил информацию о нанесении удара по территории региона. Он сообщил об этом через свой официальный канал в мессенджере Telegram.

По предварительным данным, целью атаки стал промышленный объект. Губернатор отметил, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Ранее о серии взрывов в Полтавской области сообщил популярный украинский новостной ресурс "Страна" через свой Telegram-канал. Стоит отметить, что 9 июля взрывы были зафиксированы и в других регионах Украины. В частности, воздушная тревога была объявлена в Одесской и Харьковской областях.

Несколькими днями ранее, 3 июля, российское Министерство обороны опубликовало видеоматериалы, демонстрирующие уничтожение авиационной техники Вооруженных сил Украины на одном из аэродромов в Полтавской области.

Важно подчеркнуть, что согласно заявлениям российского оборонного ведомства, удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре. Эта информация регулярно подчеркивается в официальных сообщениях Министерства обороны России.

