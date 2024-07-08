Совет Безопасности Организации Объединенных Наций планирует провести экстренное заседание, посвященное ситуации на Украине.

Об этом сообщил Дмитрий Полянский, первый заместитель постоянного представителя России при ООН.

По информации Полянского, встреча назначена на вторник, 9 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени. Российская делегация намерена представить факты, опровергающие версию событий, озвученную украинской стороной и западными партнерами.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации выступило с опровержением заявлений киевских властей о преднамеренном ударе по гражданским объектам на территории Украины. Согласно позиции ведомства, разрушения были вызваны падением украинской ракеты противовоздушной обороны.

В министерстве подчеркнули, что подобные провокации со стороны Киева происходят не впервые.

Российское оборонное ведомство также отметило, что многочисленные фото- и видеоматериалы, опубликованные в сети, однозначно свидетельствуют о том, что повреждения были причинены в результате падения ракеты ПВО, запущенной с территории украинской столицы.

Полянский указал, что инициатива проведения срочного заседания Совбеза ООН исходила от западных стран.

Российская сторона, председательствующая в Совете Безопасности, согласилась с этим предложением и намерена представить доказательства, не подтверждающие версию происшествия, озвученную Украиной и ее западными союзниками.

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