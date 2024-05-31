Пользователи по всему миру рассказывают о проблемах с поиском и чтением новостных статей.
DownDetector, сайт, который отслеживает сбои в работе сети, показывает, что проблемы возникли у технологического гиганта около 16:00 по Москве.
Отчёты о проблемах показывают, что 63% пользователей испытывают проблемы с веб-сайтом, 33% ссылаются на Поиск и всего лишь три процента говорят, что Карты работают некорректно. Пользователи видят предупреждения: "Ой-ой, что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз" и "Нет элементов для отображения".
Google сообщал, что у него почти 5 миллиардов активных пользователей. Пока неясно, сколько из этих людей пострадало от текущего отключения электроэнергии.
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