В Донецке начали появляться первые банкоматы "Сбера", сообщает корреспондент РИА Новости.

Несколько аппаратов было размещено в одном из ТЦ города. Однако, они не работают на выдачу и прием наличности, однако прочие функции клиентам банка уже доступны.

"Сбер" ранее заявлял, что в июне откроются три полноформатных отделения в Донецке и Луганске. Кроме этого, 13 офисов появятся в ДНР и ЛНР, до конца этого года "Сбер" начнет работу в Херсонской и Запарожской областях. ﻿

Фото: web.archive.org/Валерий Дед (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)