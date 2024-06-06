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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:12

"Сбер" появился в Донецке

В Донецке начали появляться первые банкоматы "Сбера", сообщает корреспондент РИА Новости.

Несколько аппаратов было размещено в одном из ТЦ города. Однако, они не работают на выдачу и прием наличности, однако прочие функции клиентам банка уже доступны.

"Сбер" ранее заявлял, что в июне откроются три полноформатных отделения в Донецке и Луганске. Кроме этого, 13 офисов появятся в ДНР и ЛНР, до конца этого года "Сбер" начнет работу в Херсонской и Запарожской областях. ﻿

Фото: web.archive.org/Валерий Дед (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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