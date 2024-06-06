Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций избрала Сомалию, Пакистан, Панаму, Данию и Грецию в качестве непостоянных членов Совета безопасности на период с 2025 по 2026 годы, сообщает корреспондент информационного агентства РИА Новости.



Совет безопасности включает в себя 15 государств, при этом каждый год пять непостоянных членов покидают Совет, а пять новых присоединяются к нему. Для того чтобы быть избранным, каждой стране необходимо набрать две трети голосов среди присутствующих на заседании Генеральной Ассамблеи.



Из всех кандидатов только Сомалия была членом Совбеза всего один раз в своей истории — с 1971 по 1972 год. Остальные четыре страны были членами Совета безопасности два и более раза. Работа этой пятёрки в Совбезе начнётся 1 января 2025 года и завершится 31 декабря 2026 года. Эти страны сместят с постов Японию, Эквадор, Швейцарию, Мозамбик и Мальту.



Совет Безопасности — орган ООН, ответственный за обеспечение международного мира и безопасности, действующий постоянно.



В его состав входят 15 стран: пять постоянных членов и 10 временных. Постоянные члены — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция. Они имеют право вето. Ещё десять стран избираются на двухлетний срок. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта были избраны на 2023-2024 годы, а Словения, Алжир, Сьерра-Леоне, Южная Корея и Гайана — на 2024-2025 годы.

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