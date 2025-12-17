Сажаю мандарин прямо в квартире — и через несколько лет наслаждаюсь тропическими плодами

Цитрусовые деревья, такие как лимоны, мандарины и апельсины, могут стать не только украшением интерьера, но и источником вкусных и полезных плодов. Чтобы успешно вырастить их дома, нужно правильно выбрать сорт и обеспечить растению нужный уход. В этом материале мы разберёмся, как вырастить цитрусовые растения в домашних условиях и добиться урожая. Об этом сообщает издание Сад и огород.

Лимон: идеальный выбор для дома

Лимоны — одно из самых популярных цитрусовых растений, которое можно вырастить в домашних условиях. Для того чтобы дерево плодоносило, важно правильно выбрать сорт. Отлично подходят такие сорта, как Мейера, Павловский, Дженоа и Эврика, которые неплохо плодоносят даже в ограниченных условиях.

Вырастить лимон можно двумя способами:

Из семян

Чтобы вырастить лимон из семян, выберите свежий и сочный фрукт, извлеките 2-3 косточки и посадите их в почву на глубину 2 см. Поставьте горшок на солнечное место и поливайте умеренно. Ростки появятся через 2-4 недели, но на первые плоды придётся ждать около 6 лет. Черенкованием

Для этого метода подготовьте черенки длиной 15-20 см с несколькими листьями. Посадите их в горшок с дренажем и специализированным грунтом для цитрусовых. Ухаживайте за растением, регулярно поливайте и подрезайте. Уже через 2-3 года дерево начнёт плодоносить.

Мандарин: тропическая красота и плоды

Мандарины — ещё одно прекрасное цитрусовое дерево для выращивания дома. Сорта Уншиу, Клементин и Васё идеально подходят для комнатных условий благодаря своим скорым всходам и раннему созреванию.

Особенности ухода:

Поддерживайте высокую влажность воздуха, регулярно опрыскивайте листья. Обеспечьте растению яркий свет, но избегайте прямых солнечных лучей. Защитите растение от сквозняков.

В жаркие месяцы мандарин нуждается в дополнительном поливе. Если правильно ухаживать за растением, то вы сможете получить плоды через несколько лет.

Апельсин: сладкие плоды у вас дома

Выращивать апельсины дома лучше всего из семян. Популярными сортами являются Павловский, Вашингтон Нэвил, Королек и Citrus aurantium.

Как посадить апельсин:

Извлеките семена из зрелого плода, промойте их и замочите в воде на ночь. Посадите семечки в грунт на глубину 1-1,5 см. Выберите небольшой горшок с дренажными отверстиями, так как апельсин не терпит пересушенного воздуха и избытка влаги.

Правильный уход за апельсином включает регулярный полив и подкормку каждые 2-3 недели. Дерево начнёт цвести через несколько лет, а позднее подарит вам вкусные и ароматные домашние апельсины.

Итоги: цитрусовые дома — это реально

Выращивание цитрусовых деревьев в домашних условиях — не такая уж сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Важно выбрать подходящие сорта, соблюдать правила посадки и обеспечить правильный уход. В результате вы получите не только декоративные растения, но и собственный урожай вкусных цитрусовых плодов.