Екатеринбург взлетает в строительстве, но как купить жилье дешевле? 7 советов для экономных покупателей

Екатеринбург оказался в тройке лидеров среди российских городов по темпам строительства жилья, уступив лишь Москве и Краснодару. За последние пять лет объем жилья в столице Урала увеличился на 90%, в то время как общероссийский прирост составил 23%. Несмотря на рост предложения, покупатели продолжают активно интересоваться как первичной, так и вторичной недвижимостью. В связи с этим, портал URA.RU подготовил несколько советов, которые помогут сэкономить при покупке жилья в Екатеринбурге и других городах.

Выбирать первые и последние этажи

Одним из самых популярных способов сэкономить является выбор квартиры на первом или последнем этаже. Хотя такие квартиры традиционно считались менее привлекательными из-за возможных протечек, шумов с улицы или сырости в подвалах, современные реалии отличаются.

"Верхние этажи надежно защищены от протечек, лифты работают исправно, в подвалах сухо", — утверждают эксперты.

В результате квартиры на этих этажах могут стоить на 5-10% дешевле аналогичных на средних этажах.

Искать квартиру вдали от транспорта

Транспортная доступность — важный фактор при выборе жилья для большинства горожан. Однако для тех, кто не зависит от транспорта, например, работает на удаленке, можно выбрать квартиру вдали от метро и остановок общественного транспорта. Это поможет сэкономить около 3-5% от стоимости жилья.

Присмотреться к районам с неразвитыми инфраструктурой

Квартиры в районах с неразвитыми инфраструктурой, где нет ближайших больниц, детских садов или магазинов, стоят на 5-7% дешевле. Это может быть выгодным вариантом для людей, которые не обращаются к врачам, не имеют детей и могут заказывать продукты с доставкой. В будущем в этих районах, возможно, будет развиваться инфраструктура, что также принесет выгоду покупателям.

Искать квартиры с несовременной планировкой

Несмотря на популярность современных квартир с максимально функциональной планировкой, на рынке недвижимости все еще можно найти варианты с длинными узкими коридорами, тесными кухнями и проходными комнатами. Если такие особенности вас не пугают и вы планируете сделать перепланировку, можно сэкономить около 5% от стоимости жилья.

Присмотреться к квартирам без ремонта

Если у вас ограниченный бюджет, можно обратить внимание на квартиры, требующие ремонта. Такие варианты могут быть значительно дешевле — иногда до 30%. В некоторых случаях достаточно провести косметический ремонт, а в других потребуется более серьезная переделка.

Задуматься о покупке апартаментов

Апартаменты могут стать хорошей альтернативой квартирам. Они стоят на 20% дешевле, однако имеют свои минусы. К примеру, в них нельзя оформить регистрацию, а коммунальные платежи и налоги будут выше. Тем не менее, апартаменты могут подойти тем, кто не планирует постоянно прописываться в новом жилье.

Рассмотреть покупку квартиры с торгов

Если вы готовы к определенному риску, можно купить квартиру на торгах, где недвижимость часто продается по цене ниже рыночной. Однако здесь есть свои подводные камни: на аукционах могут продаваться квартиры с долгами по ЖКХ, обременениями или прописанными людьми. Процесс покупки может быть сложным, но это может стать выгодным вариантом для тех, кто хочет сэкономить.

Выкупить срочно квартиру

Если продавец ограничен во времени, например, ему нужно быстро переехать, то можно купить квартиру по более низкой цене. Такие сделки обычно позволяют сэкономить 5-10%, но они требуют быстрой реакции и готовности к решению всех вопросов в кратчайшие сроки.