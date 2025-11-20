Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Наследство и ипотека
Наследство и ипотека
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:37

Екатеринбург взлетает в строительстве, но как купить жилье дешевле? 7 советов для экономных покупателей

Екатеринбург увеличил объем жилья на 90% за последние пять лет — URA.RU

Екатеринбург оказался в тройке лидеров среди российских городов по темпам строительства жилья, уступив лишь Москве и Краснодару. За последние пять лет объем жилья в столице Урала увеличился на 90%, в то время как общероссийский прирост составил 23%. Несмотря на рост предложения, покупатели продолжают активно интересоваться как первичной, так и вторичной недвижимостью. В связи с этим, портал URA.RU подготовил несколько советов, которые помогут сэкономить при покупке жилья в Екатеринбурге и других городах.

Выбирать первые и последние этажи

Одним из самых популярных способов сэкономить является выбор квартиры на первом или последнем этаже. Хотя такие квартиры традиционно считались менее привлекательными из-за возможных протечек, шумов с улицы или сырости в подвалах, современные реалии отличаются.

"Верхние этажи надежно защищены от протечек, лифты работают исправно, в подвалах сухо", — утверждают эксперты.

В результате квартиры на этих этажах могут стоить на 5-10% дешевле аналогичных на средних этажах.

Искать квартиру вдали от транспорта

Транспортная доступность — важный фактор при выборе жилья для большинства горожан. Однако для тех, кто не зависит от транспорта, например, работает на удаленке, можно выбрать квартиру вдали от метро и остановок общественного транспорта. Это поможет сэкономить около 3-5% от стоимости жилья.

Присмотреться к районам с неразвитыми инфраструктурой

Квартиры в районах с неразвитыми инфраструктурой, где нет ближайших больниц, детских садов или магазинов, стоят на 5-7% дешевле. Это может быть выгодным вариантом для людей, которые не обращаются к врачам, не имеют детей и могут заказывать продукты с доставкой. В будущем в этих районах, возможно, будет развиваться инфраструктура, что также принесет выгоду покупателям.

Искать квартиры с несовременной планировкой

Несмотря на популярность современных квартир с максимально функциональной планировкой, на рынке недвижимости все еще можно найти варианты с длинными узкими коридорами, тесными кухнями и проходными комнатами. Если такие особенности вас не пугают и вы планируете сделать перепланировку, можно сэкономить около 5% от стоимости жилья.

Присмотреться к квартирам без ремонта

Если у вас ограниченный бюджет, можно обратить внимание на квартиры, требующие ремонта. Такие варианты могут быть значительно дешевле — иногда до 30%. В некоторых случаях достаточно провести косметический ремонт, а в других потребуется более серьезная переделка.

Задуматься о покупке апартаментов

Апартаменты могут стать хорошей альтернативой квартирам. Они стоят на 20% дешевле, однако имеют свои минусы. К примеру, в них нельзя оформить регистрацию, а коммунальные платежи и налоги будут выше. Тем не менее, апартаменты могут подойти тем, кто не планирует постоянно прописываться в новом жилье.

Рассмотреть покупку квартиры с торгов

Если вы готовы к определенному риску, можно купить квартиру на торгах, где недвижимость часто продается по цене ниже рыночной. Однако здесь есть свои подводные камни: на аукционах могут продаваться квартиры с долгами по ЖКХ, обременениями или прописанными людьми. Процесс покупки может быть сложным, но это может стать выгодным вариантом для тех, кто хочет сэкономить.

Выкупить срочно квартиру

Если продавец ограничен во времени, например, ему нужно быстро переехать, то можно купить квартиру по более низкой цене. Такие сделки обычно позволяют сэкономить 5-10%, но они требуют быстрой реакции и готовности к решению всех вопросов в кратчайшие сроки.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Екатеринбурге на форуме вчера в 9:45
Города становятся умнее нас: Екатеринбург раскрывает технологии, которые меняют правила жизни

В Екатеринбурге соберутся сотни управленцев, чтобы обсудить, какие технологии и управленческие решения формируют города будущего и меняют качество жизни.

Читать полностью » В Перми аналитики показали утроение стоимости квартир при базовой ипотеке 19.11.2025 в 22:26
Двухкомнатная за 4,9 млн превращается в 18: базовые ставки делают новые микрорайоны недосягаемыми

Ипотека на новостройки в Перми превращает бюджетное жилье в многомиллионный проект, и разница между базовыми и льготными программами оказалась колоссальной.

Читать полностью » В Челябинской области открыли 17 молодежных площадок — губернатор Текслер 19.11.2025 в 21:49
Теперь и в районах: новые молодежные площадки открылись по всему региону

В Челябинской области за год появилось 17 новых молодежных пространств. Они объединяют творчество, медиа и наставничество, формируя сеть точек роста для молодых жителей.

Читать полностью » В Перми предприниматель Любов назвал различия видов искусственных елей 19.11.2025 в 21:36
Ёлка может прослужить год или десятилетие: выбор одного материала меняет всё

Выбор искусственной ели в Перми зависит не только от внешнего вида, но и от материалов, технологии производства и скрытых нюансов, которые замечают лишь специалисты.

Читать полностью » В УрФО аграрии завершили уборочную кампанию с ростом урожая — пресс-служба 19.11.2025 в 20:26
Зерно льётся рекой, а картофель растёт как на дрожжах: УрФО завершил одну из самых мощных уборочных кампаний

Уборочная кампания в УрФО завершилась с заметным ростом урожайности, и региональные аграрии готовятся закрепить успех в следующем сезоне.

Читать полностью » Январские скидки на искусственные ели достигли 40% — URA.RU 19.11.2025 в 18:18
Праздник кончился, а охота началась: почему самые выгодные ёлки появляются только после праздников

В Перми покупатели экономят на новогодних елках, используя январские скидки, но такой выбор несет свои ограничения и зависит от спроса после праздников.

Читать полностью » На Урале запустили пилотный проект по выявлению рака желудка — URA.RU 19.11.2025 в 17:58
Рак желудка больше не прячется: уральский пилотный проект вскрыл масштабы скрытой угрозы

На Урале тестируют модель раннего выявления рака желудка, и первые результаты исследования оказались значительно масштабнее ожидаемых.

Читать полностью » На Урале начали публичное обсуждение проекта бюджета 2026 года — спикер Бабушкина 19.11.2025 в 17:48
Урал переходит к разбору бюджета: экспертная комиссия вскрывает ключевые статьи 2026 года

В Свердловской области стартовало общественное обсуждение бюджета-2026. Комиссия изучает госпрограммы и предложения жителей, формируя основу финансовой политики региона.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Змеиное растение формирует корни в фильтрованной воде — по данным цветоводов
Авто и мото
Постепенный прогрев салона снижает вероятность трещин на стекле — руководитель СТО
Культура и шоу-бизнес
Запойный просмотр сериалов снижает чувствительность к инсулину и повышает риск диабета — эндокринолог Мтемерерва
Еда
Бутерброды с селёдкой на чёрном хлебе украшают укропом для подачи — повар
Спорт и фитнес
Тренировки с персональным тренером улучшают результаты на 30% — фитнес-эксперты
Туризм
Тайланд является одним из самых популярных направлений для отдыха в Новый год — эксперты
ПФО
В Пензенской области увеличат выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
СФО
В ХМАО медведи не ушли в спячку из-за аномально теплой погоды — очевидцы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet