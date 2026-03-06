Корни помнят каждое прикосновение: обычная стройка на участке незаметно убивает вековые туи

Состояние садовых хвойных культур напрямую зависит от здоровья их корневой системы и отсутствия патогенов. Пожелтение хвои и угнетение кроны часто становятся следствием антропогенного воздействия или несоблюдения агротехнических норм. Для спасения декоративного можжевельника требуется комплексная диагностика внешних факторов и биологических показателей. Об этом сообщает EcoSever.Ru.

Причиной внезапного изменения цвета хвои у многолетних экземпляров нередко становятся строительные работы, приводящие к уплотнению почвы или изменению уровня грунтовых вод. Агроном пояснил, что хвойные крайне чувствительны к любым физическим манипуляциям в приствольном круге.

"Если хвойное растение желтеет и умирает, то первая причина — это повреждение корней при пересадке или при каких-то работах. Корни у хвойных очень чувствительны к повреждениям, плохо отрастают, если плохие корни, то и крона будет страдать", — пояснил Антон Дубенюк.

Дополнительным фактором риска выступают болезни и вредители, требующие оперативного вмешательства с использованием специализированных препаратов. Согласно заявлению Антона Дубенюка, для точной идентификации проблемы сегодня можно применять технологии искусственного интеллекта, анализируя фотографии пораженных участков. По словам садовника, в случае фатального повреждения корней целесообразно произвести замену растения с соблюдением всех правил посадки. Эффективность реанимационных мероприятий всегда определяется общим иммунным статусом дерева и своевременностью принятых защитных мер.