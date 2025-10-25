От дубов памяти до молодых саженцев: как Осетия меняет свой ландшафт

В Северной Осетии продолжается участие в Всероссийской экологической акции "Сохраним лес". Как сообщил глава республики Сергей Меняйло, с начала 2025 года на территории региона было высажено более 7 тысяч деревьев.

Где появились новые насаждения

Посадки прошли во Владикавказе, а также в Кировском, Ирафском, Алагирском и Дигорском районах. Особое внимание уделено экологическому восстановлению территорий и созданию зелёных зон вокруг населённых пунктов.

Недавно в рамках акции было высажено:

1300 саженцев красного дуба в селе Тарское Пригородного района;

1000 деревьев в селе Дур-Дур Дигорского района — в память о Битве за Кавказ.

Семь лет с "Сохраним лес"

"Наша республика уже в седьмой раз присоединилась к этой важной инициативе: за это время высажено более 200 тысяч деревьев", — отметил Меняйло в своём Telegram-канале.

Власти республики подчеркивают, что такие акции помогают не только улучшать экологическую ситуацию, но и формировать у жителей бережное отношение к природе.