Кошка породы саванна
Кошка породы саванна
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 12:45

Кошки саванна прыгают в ванну с радостью — секрет их любви к воде удивит каждого владельца

Кошки породы саванна могут достигать метра в длину и имеют пятнистый окрас

Кошки породы саванна — это редкое сочетание дикости и домашнего очарования. В этих животных уживаются грация африканского сервала и ласковый характер питомца, способного стать настоящим другом семьи. Порода сравнительно молода, но уже успела покорить сердца любителей кошек по всему миру.

Происхождение: дикая кровь в домашнем теле

История саванны началась в 1986 году, когда заводчица Джуди Франк впервые скрестила домашнюю сиамскую кошку с африканским сервалом — диким представителем кошачьего семейства. Так появился котёнок с необычной внешностью и невероятно дружелюбным нравом. Спустя 15 лет, в 2001 году, новая порода получила официальное признание Международной ассоциации кошек (TICA).

Внешность: "домашний гепард" на диване

Саванны поражают своим внешним видом. Эти кошки могут достигать метра в длину, оставаясь при этом стройными и изящными. Их тело вытянутое, ноги длинные и сильные, голова небольшая, с большими ушами, словно у дикого зверя. Шерсть короткая, плотная и гладкая, с характерным пятнистым рисунком, напоминающим гепардовый окрас. Цвет варьируется от золотисто-коричневого до серебристого.

По праву саванну называют "домашним гепардом": внешне она выглядит как миниатюрный хищник, но при этом остаётся ласковой и контактной. Благодаря эффектной внешности, кошки этой породы нередко становятся героями фотосессий и звёздами соцсетей.

Поведение: интеллект и игривость

Главная особенность саванны — ум. Эти кошки легко поддаются дрессировке, запоминают команды и даже могут выполнять трюки. Их можно научить приносить игрушки, открывать двери, откликаться на своё имя и гулять на поводке.

Хозяева отмечают, что саванны отличаются любознательностью и энергией. Им нужно много движения и внимания, иначе они начинают скучать и искать себе развлечения — иногда весьма неожиданные. Поэтому владельцам стоит позаботиться о когтеточках, интерактивных игрушках и высоких "деревьях" для лазания.

Вода: любимая стихия

Если большинство кошек старается обходить ванную стороной, саванна, напротив, с удовольствием прыгает в воду. Эти кошки не боятся купания и даже любят играть с каплями из-под крана. Владельцы нередко рассказывают, как питомец сам забирается в ванну или в бассейн. Возможно, любовь к воде — ещё одно наследие их дикого предка сервала, живущего рядом с водоёмами в Африке.

Характер: как собака, но с кошачьей грацией

В характере саванн удивительно много "собачьих" черт. Они очень преданы хозяину, следуют за ним по дому, встречают у двери и даже охраняют территорию. Незнакомцев воспринимают настороженно, но без агрессии. Эти питомцы прекрасно чувствуют настроение человека — могут быть ласковыми и мягкими, но при необходимости проявляют независимость.

Именно за эту преданность и контактность саванн часто сравнивают с собаками. Они любят компанию, быстро привыкают к режиму семьи и легко адаптируются к прогулкам на улице.

Уход и содержание

Саванны не требуют сложного ухода. Их короткая шерсть почти не линяет, достаточно еженедельного вычёсывания. Важно следить за когтями и чистотой ушей, а также обеспечить питомцу сбалансированное питание — богатое белком, ведь активный метаболизм требует качественных кормов.

Владельцы часто выбирают специализированные премиальные корма, рассчитанные на активные породы, либо натуральное питание под контролем ветеринара. Также стоит учитывать, что саваннам требуется больше пространства — в маленькой квартире они могут чувствовать себя ограниченно.

Исторический контекст

Первые представители породы были крайне редкими и дорогими. В 1990-е годы котята стоили тысячи долларов, и их покупали лишь коллекционеры и звёзды. Со временем разведение стало доступнее, и саванны распространились по миру. Сегодня это одна из самых впечатляющих и востребованных пород, объединяющая экзотику и домашний уют.

Мифы и правда

  1. Миф: саванна — дикий и опасный зверь.
    Правда: животные F4-F6 поколения абсолютно безопасны и социальны. Они прекрасно живут с детьми и другими питомцами.

  2. Миф: такие кошки не привязываются к людям.
    Правда: саванны отличаются верностью и любовью к владельцу, часто выбирают одного "лидера" в семье.

  3. Миф: им нужен только дом с огромным двором.
    Правда: они комфортно живут и в квартире, если получают достаточно активности и внимания.

FAQ

Как выбрать котёнка саванны?
Выбирайте питомник с официальной регистрацией TICA. Котёнок должен быть активным, с чистыми глазами и ровным окрасом.

Сколько стоит саванна?
Цена варьируется от 200 000 до 800 000 рублей, в зависимости от поколения и родословной.

Что лучше — кот или кошка?
Самцы крупнее и энергичнее, самки более спокойны и ласковы. Выбор зависит от темперамента хозяина.

Три интересных факта

Саванны способны прыгать на высоту до 2,5 метров.

Их голос тише, чем у домашних кошек — они редко мяукают.

В США некоторые отели и рестораны разрешают вход с кошками этой породы, приравнивая их к служебным животным.

