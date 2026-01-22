Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сауроподный динозавр в природе
Сауроподный динозавр в природе
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:50

Тело не выдерживало старых правил: одна растущая часть тела сломала устойчивость древних гигантов

Эволюция шеи превратила зауроподов в самых массивных наземных животных — RSOS

Учёные приблизились к разгадке того, как одни из самых крупных существ в истории Земли смогли обзавестись колоссально длинными шеями и при этом сохранить подвижность. Новое исследование показывает, что рост шеи был не просто внешней особенностью, а фактором, который радикально менял походку и баланс тела динозавров. Эти изменения происходили постепенно и сопровождали эволюционный переход к гигантским размерам. Работа даёт более целостное представление о том, как формировалась анатомия зауроподов. Об этом сообщает издание Royal Society Open Science (RSOS).

Как рост шеи повлиял на строение тела

Команда Ливерпульского университета изучила эволюцию зауроподов с помощью трёхмерных компьютерных моделей. Учёные реконструировали форму тела, объёмы и распределение массы у представителей разных этапов эволюции — от ранних форм до самых крупных видов. Такой подход всё чаще используется в современной палеонтологии наряду с анализом находок и следов, подобных тем, что были обнаружены в Колорадо. Анализ показал устойчивую тенденцию: шея со временем становилась длиннее, а центр тяжести смещался от хвоста к передней части тела.

Исследование проводилось под руководством доктора Карла Бейтса и было опубликовано в журнале Royal Society Open Science. Авторы отмечают, что при внушительном количестве находок зауроподов вопрос о том, как именно сформировалась их характерная анатомия, долгое время оставался недостаточно изученным.

От двуногих предков к опоре на четыре ноги

Ранние предки зауроподов заметно отличались от своих поздних потомков. Это были сравнительно небольшие динозавры, передвигавшиеся на двух задних конечностях. У них была компактная грудная клетка, короткие передние лапы и длинный тяжёлый хвост, помогавший удерживать равновесие.

Такая конфигурация означала, что основная масса тела приходилась на область бёдер, что идеально подходило для двуногого передвижения. Однако по мере эволюции грудная клетка увеличивалась, передние конечности удлинялись, а рост шеи шёл особенно быстро. В результате вес всё больше смещался вперёд, и прежняя схема движения теряла устойчивость.

Компьютерные модели показали, что именно это перераспределение массы стало ключевым фактором перехода к полностью четвероногой походке. Такие динозавры, как диплодок, уже опирались на все четыре конечности, что позволяло выдерживать нагрузку от массивной передней части тела.

Титанозавры и усиление эволюционной линии

В меловом периоде на смену ранним группам зауроподов пришли титанозавры. В эту группу входили одни из самых крупных наземных животных, включая аргентинозавра и дредноута. Их появление стало частью более широкой картины изменений в животном мире того времени, на фоне которой даже после исчезновения динозавров некоторые группы, например аммониты, ещё какое-то время продолжали существовать.

Исследование показало, что у титанозавров шея достигала экстремальной длины, а центр тяжести ещё сильнее смещался вперёд. Это делало переднюю часть тела заметно массивнее по сравнению с предками.

"Относительный размер шеи у зауроподов постепенно увеличивался, делая их более массивными в передней части тела", — отметил руководитель исследования доктор Карл Бейтс.

Почему такая форма оказалась выгодной

Соавтор работы доктор Филип Мэннион из Имперского колледжа Лондона считает, что именно эти изменения могли сыграть важную роль в эволюционном успехе титанозавров.

"Такая форма тела могла стать ключом к выживанию титанозавров после массового вымирания", — пояснил он.

Длинная шея позволяла животным доставать пищу на большой площади, не перемещаясь постоянно, а смещённый вперёд центр тяжести обеспечивал устойчивость при огромных размерах.

Как учёные учитывали неопределённость

Авторы подчёркивают, что реконструкция внешнего облика динозавров всегда связана с допущениями. Кости хорошо сохраняются, но количество и распределение мягких тканей остаются предметом споров. Поэтому для каждого вида создавались несколько вариантов моделей — от очень худых до более массивных.

"Существует высокая неопределённость в том, сколько мягких тканей было на костях", — подчеркнул участник исследования доктор Вивиан Аллен.

Несмотря на различия в оценках массы, все модели показывали одну и ту же картину: по мере эволюции зауроподов их шеи удлинялись, а вес всё больше смещался к передней части тела. Именно эта постепенная перестройка сделала возможным появление самых впечатляющих гигантов мезозоя.

Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.

