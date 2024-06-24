Лето — отличное время для посещения бани, что полезно для здоровья и помогает сбросить вес и бороться с целлюлитом. Важно взять с собой необходимые вещи: шапку, тапочки, варежки, простыню, натуральное мыло, веник, щетки, массажные баночки, мочалку и различные скрабы, сообщает Вечерняя Москва.
Существуют разные виды бань, такие как финская сауна, турецкий хамам и русская баня, каждая из которых имеет свои особенности.
Первый заход в парную должен быть посвящен прогреву, а второй — использованию веника. Между заходами нужно делать перерывы для восстановления и пить немного компота или чая. Не стоит находиться в бане более двух часов и важно избегать резких перепадов температур после бани.
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