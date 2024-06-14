Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического университета рассказали о пользе бани для здоровья. Посещение бани способствует улучшению кровообращения, увеличению теплопродукции и теплоотдачи тела, а также активации неиспользуемых кровотоков. Это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, очищает поры кожи и расслабляет мышцы.
Оптимальная температура для бани составляет 60°C, поскольку более высокие температуры могут быть опасны. Баня не рекомендована людям с хроническими заболеваниями, онкологическими диагнозами и серьезной гипертонией. Также важно избегать употребления алкоголя в бане, так как это увеличивает риск сердечных приступов и инсультов.
Фото: commons.wikimedia.org/Basile Morin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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