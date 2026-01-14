Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:11

Сауна делает лицо, как после отдыха — но есть граница: одна ошибка превращает пользу в сухость и раздражение

Сауна усиливает кровообращение и временно улучшает тон кожи — Папачараламбус

Сауна давно ассоциируется не только с расслаблением, но и с заботой о внешнем виде — особенно о коже. Многие уверены, что регулярные посещения парной делают лицо чище, ровнее и свежее, однако за этим эффектом скрываются нюансы. Чтобы тепло действительно работало на пользу, важно понимать, где проходит граница между поддержкой и перегрузкой кожи. Об этом сообщает издание со ссылкой на материал Фэй Папачараламбус.

Как сауна может повлиять на состояние кожи

Главный механизм действия сауны — тепло. Под его воздействием сосуды расширяются, усиливается кровообращение, и кожа получает больше кислорода и питательных веществ. Именно поэтому сразу после сеанса лицо нередко выглядит более розовым и "отдохнувшим". Этот эффект временный, но при регулярном и умеренном использовании он может способствовать более ровному тону кожи.

Активное потоотделение помогает по-другому. Пот облегчает естественное очищение пор: кожное сало и загрязнения выходят наружу, что может снизить вероятность появления чёрных точек и воспалений. Кроме того, после сауны кожа становится более восприимчивой к уходовым средствам — увлажняющие сыворотки и кремы впитываются легче, потому что поверхностный слой временно размягчён.

Когда тепло может навредить

Несмотря на потенциальные плюсы, сауна подходит не всем и не всегда. При розацеа, активных формах дерматита, выраженной сухости или повышенной чувствительности кожи тепло может усугубить состояние. В таких случаях дерматологи советуют сначала проконсультироваться со специалистом, прежде чем включать сауну в регулярный уход.

Даже для здоровой кожи важна умеренность. Слишком частые или длительные сеансы могут привести к обезвоживанию: вместе с потом теряется влага, что провоцирует сухость, стянутость и шелушение. У некоторых людей при злоупотреблении теплом появляется склонность к расширению капилляров, особенно на лице, что со временем может стать заметной эстетической проблемой.

Оптимальная частота и ожидаемый эффект

По рекомендациям специалистов, большинству людей достаточно одного-трёх посещений сауны в неделю. Этого хватает, чтобы получить пользу без лишнего стресса для кожи. Краткосрочно эффект проявляется в виде сияния и ощущения чистоты, а спустя две-четыре недели регулярных сеансов можно заметить более ровную текстуру кожи, менее выраженные загрязнения пор и общее ощущение комфорта.

Уход за кожей до и после сауны

Решающую роль играет то, как вы ухаживаете за кожей вокруг сеанса. Перед посещением важно тщательно удалить макияж и солнцезащитные средства — они могут удерживать тепло и смешиваться с потом, увеличивая риск раздражения. Сразу до и после сауны не стоит использовать агрессивные эксфолианты, кислоты (AHA, BHA) или ретиноиды, так как кожа в этот момент особенно чувствительна.

После сеанса приоритет — восстановление влаги и защитного барьера. Лучше выбирать кремы с керамидами и увлажняющими компонентами, которые помогают коже быстрее прийти в равновесие. Также важно восполнять потерю жидкости изнутри, не забывая о воде.

В итоге сауна может стать полезным дополнением к уходу за кожей, если подходить к ней осознанно. Умеренность, учёт индивидуальных особенностей и грамотный последующий уход позволяют получить эффект свежести и чистоты, не рискуя здоровьем кожи.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
