Зима в Саудовской Аравии станет хитом: почему туда поедут даже вместо Таиланда

Первый поток туристов уже присматривается к зимним маршрутам, а на карте появляется новое направление, способное удивить даже опытных путешественников. Интерес к Саудовской Аравии стремительно растет, и перемены в визовой политике делают поездки ещё доступнее. Возможность отправиться в страну впечатляющих ландшафтов и древних цивилизаций открывает для россиян множество новых впечатлений. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Новые правила и первые маршруты

С начала года для поездок в Саудовскую Аравию вводится безвизовый режим, благодаря которому россияне могут находиться в королевстве до 90 дней. Ранее путешественникам приходилось оформлять визу по прилёте, что нередко увеличивало расходы и время ожидания. Теперь путь станет проще, и это расширяет возможности для тех, кто давно хотел увидеть Саудовскую Аравию не только глазами транзитного туриста.

Путешественники часто воспринимают Саудовскую Аравию как страну пустынь или как важнейший центр религиозного туризма, но королевство активно развивает направления отдыха для широкого круга гостей. Сегодня страна формирует экологичные курорты, тематические кластеры и современные культурные пространства. По её словам, можно рассматривать сразу несколько направлений маршрутов — от природных парков до морских курортов.

Аль-Ула и её достопримечательности

Стоимость туров в этот заповедный район начинается примерно от 250 тысяч рублей. Аль-Ула считается одним из самых впечатляющих мест Ближнего Востока: песчаные каньоны, природные арки и археологические комплексы создают атмосферу путешествия в далёкую эпоху. На территории находятся 111 скальных гробниц, высеченных более двух тысяч лет назад цивилизацией набатеев. Это место часто сравнивают с Петрой, и туристы действительно отмечают схожесть архитектурных мотивов и способов обработки камня.

Здесь доступен воздушный туризм — полёты на шарах и вертолётах позволяют увидеть пустынные плато и горные массивы с большой высоты. Любители пеших прогулок посещают гору Икма, где расположены древние надписи, представляющие уникальную письменную традицию региона.

Эр-Рияд: между историей и современностью

Столица Саудовской Аравии активно развивается, сочетая современные небоскрёбы с историческими объектами, связанными с образованием государства. Путешественники посещают музеи, архитектурные комплексы и культурные центры. Особое внимание привлекает Исторический центр короля Абдулазиза — пространство, где собрана информация о становлении и развитии королевства.

Помимо культурных объектов, в провинции находится Национальный зоопарк Эр-Рияда, который особенно интересен семьям с детьми. Для комфортного отдыха желательно заранее выбрать гостиницу: проживание на две недели обойдётся минимум в 140 тысяч рублей, однако эта сумма указана для двух человек. Питание обычно оплачивается отдельно, поэтому стоит заранее рассчитать дополнительные расходы.

Курорты Красного моря и отдых на побережье

Побережье Красного моря славится живописными рифами и мягким климатом. Новые курорты региона создают комфортные условия для семейного отдыха, дайвинга и пляжных маршрутов. Сафари-дайвинг считается одним из самых популярных вариантов активного отдыха. Тур на восемь дней в Джидду может стоить от 170 тысяч рублей, включая проживание, питание и работу инструктора.

Остров Шебера — ещё одно место, привлекающее путешественников. Он известен прозрачной водой, насыщенной морской флорой и фауной, а также рельефными коралловыми садами, которые часто сравнивают с декорациями фантастических фильмов. При планировании отдыха на побережье туристы нередко ориентируются на направления, где доступен тёплый климат и спокойное море, как это бывает на курортах тропических стран.

Что привезти из Саудовской Аравии

Путешественники нередко приобретают сувениры, отражающие традиции региона. Среди популярных вариантов — четки, ювелирные изделия с характерным исламским орнаментом, ароматические масла. Часто покупают медные кофейники далла и маленькие чашечки финджал, которые используются для подачи традиционного арабского кофе. Женщинам могут понравиться плетёные корзины сафаф и изящные веера из пальмового волокна.

Когда лучше ехать

Оптимальный период для поездок — с октября по апрель. В это время температура более комфортная, погода подходит для экскурсий, прогулок по пустыне и посещения национальных парков.

Правила поведения и дресс-код

Саудовская Аравия — мусульманская страна, где важно учитывать культурные нормы. Для туристов существуют рекомендации по одежде и поведению. Наряды не должны быть чрезмерно открытыми или прозрачными; избегаются вещи, обнажающие спину и живот. В общественных местах не принято демонстрировать проявления чувств.

Другие безвизовые направления

Россияне также могут посещать без визы несколько популярных стран. В Сербии можно находиться 30 дней подряд. Туристы нередко проводят время в Белграде, осматривая крепости и набережные. В Нови-Саде путешественники отмечают архитектуру австро-венгерского периода.

Беларусь открыта для 90-дневного пребывания. Минск привлекает зелёными парками и современными музеями, а Брест — старинными крепостями.

В Таиланд россияне могут приехать на срок до 60 дней. Это направление традиционно выбирают для пляжного отдыха, но также доступны экскурсии и поездки в Бангкок.

Плюсы и минусы путешествия в Саудовскую Аравию

Путешественникам важно оценить особенности отдыха, чтобы заранее подготовиться.

Преимущества направления:

• комфортная зима.

• множество древних археологических объектов.

• возможность сочетать экскурсии и морской отдых.

• развивающаяся туристическая инфраструктура.

Особенности, которые стоит учитывать:

• высокая стоимость проживания.

• жаркое лето.

• необходимость соблюдать дресс-код.

• ограничения на публичные проявления чувств.

Советы по организации поездки

Выбирайте отель заранее. Планируйте маршруты с учётом климата. При дайвинге уточняйте детали программы. Перед посещением мечетей уточняйте доступ. Соблюдайте местные нормы поведения и дресс-код.

Популярные вопросы о путешествиях в Саудовскую Аравию

1. Как выбрать тур?

Определитесь с приоритетами: экскурсионные локации, пляжный отдых или приключения.

2. Сколько стоит поездка?

Цена зависит от направления. Тур в Аль-Улу — от 250 тысяч рублей.

3. Что лучше — экскурсии или побережье?

Для моря подходит Красное море, для истории — Эр-Рияд и древние районы Аль-Улы.