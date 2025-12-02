Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Саудовской Аравии
© commons.wikimedia.org by Paasikivi is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 18:59

Мекка или Медина: куда ехать россиянину, чтобы увидеть настоящую Саудовскую Аравию

Мекка и Медина будут открыты для российских туристов без визовых формальностей — MIR24.TV

Саудовская Аравия открывает двери для российских туристов: визы больше не нужны, и путешествие становится проще, чем когда-либо. Страна обещает уникальное сочетание древних святынь и современных чудес архитектуры. От пустынных оазисов до прибрежных городов — здесь найдется, чем удивить каждого. Об этом сообщает MIR24.TV.

Безвизовый путь к святым городам

Отмена визового режима позволит россиянам находиться в Саудовской Аравии до 90 дней. Для въезда достаточно иметь заграничный, служебный или дипломатический паспорт. В разгар сезона путешествий это особенно удобно, ведь количество рейсов увеличивается: с 1 декабря по 11 февраля из Шереметьево полеты в Эр-Рияд будут выполняться пять раз в неделю, а из Внуково с 4 по 18 января — четыре. С 23 декабря открывается новое направление из Джидды в Москву, а с 2026 года обещают ежедневное авиасообщение со столицей, дополненное рейсами в Санкт-Петербург и Сочи.

Самое притягательное направление для туристов — священные города Мекка и Медина. Российские мусульмане смогут совершать умру и хадж без дополнительных формальностей. Количество паломников огромно, поэтому в Саудовской Аравии есть отдельная должность министра умры и хаджа.

Хотя существует мнение, что в эти города не пускают представителей других конфессий, русскоязычные путешественники отмечают, что при аккуратном поведении и внешнем виде попасть в город реально. Однако участие в религиозных обрядах для немусульман этически сомнительно.

В Мекке находится Великая мечеть Масджид аль-Харам с центром — Каабой, священным символом ислама. Рядом возвышается Абрадж аль-Бейт — башня с крупнейшими часами мира, их циферблат диаметром 43 метра, стрелки достигают 22 метров, а подсветка требует около двух миллионов светодиодов. Несмотря на критику со стороны верующих, сооружение побило сразу несколько рекордов: это самое тяжелое здание с высочайшей гостиницей, а также самое высокое строение страны.

Главные ворота в город называются воротами Корана и представляют собой 23-метровую арку с открытой каменной книгой на вершине, страницы которой имеют размеры 16,5 на 26 метров.

В Медине туристов привлекает мечеть Масджид аль-Набави с Зеленым куполом, где по преданию похоронен пророк Мухаммед, а рядом — могилы первых двух халифов. Интересна и четвертая пустая гробница, предназначенная для Исы (Иисуса) при его втором пришествии. На площади перед мечетью установлены 250 механических зонтов, защищающих от жары, которые автоматически раскрываются с рассветом и складываются на закате, превращаясь в ночные фонари.

Современная столица Эр-Рияд

Эр-Рияд, что с арабского переводится как "сады", удивляет своим контрастом: пустынный оазис превращен в густонаселенный культурный и промышленный центр. Любители современной архитектуры могут оценить панораму города с моста Sky Bridge в Kingdom Centre на высоте около 300 метров.

Исторические достопримечательности включают крепость Аль-Масмак, Национальный музей с экспозициями об арабской культуре и район Эд-Диръия, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти объекты позволяют прикоснуться к прошлому и понять богатство традиций региона.

Прибрежные города и природа

  1. Джазан простирается вдоль Красного моря на 200 километров. Острова Фарасан входят в программу ЮНЕСКО "Человек и биосфера". Дайверов ждут уникальные подводные ландшафты, скалолазов — горы Аль-Кар и Фифа. В регионе выращивают инжир, манго, папайю, а блюда местной кухни признаны одними из самых вкусных в стране.

  2. Янбу, западное побережье, известно как столица дайвинга. Любители водных видов спорта смогут заняться водными лыжами, катанием на лодках и морских танках. Город условно делится на три части: Янбу-аль-Бахр, Янбу-эль-Нахль и промышленный Янбу. Рынок Аль-Лайл, мечеть Аль-Сенусси, лавки ремесленников и рестораны создают уникальную мозаичную атмосферу.

Саудовская Аравия в XXI веке сочетает религиозное наследие с технологическими инновациями, создавая впечатляющую смесь восточной сказки и современности.

Сравнение достопримечательностей: Мекка vs Медина

  1. Мекка — священное сердце ислама, знаменитое Великим Каабой и Абрадж аль-Бейт. Архитектура впечатляет масштабом и инженерными решениями.

  2. Медина — исторический центр с Зеленым куполом, где сосредоточены значимые религиозные объекты. Здесь более камерная атмосфера, чем в Мекке.

  3. Для туристов обе города интересны: Мекка притягивает величием и масштабом, Медина — историей и ритуальными объектами.

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте поездку заранее, учитывая рост цен в праздничные дни.

  2. Изучите культурные нормы и дресс-код для посещения священных городов.

  3. Для дайвинга и активного отдыха выбирайте прибрежные города — Янбу и Джазан.

  4. Используйте увеличенное количество рейсов, чтобы оптимизировать маршруты и сэкономить время.

Популярные вопросы о путешествиях в Саудовскую Аравию

  1. Какие документы нужны для безвизового въезда?
    Достаточно заграничного, служебного или дипломатического паспорта.

  2. Сколько дней можно находиться в стране?
    До 90 дней с момента въезда.

  3. Что лучше посетить: Мекку или Медину?
    Выбор зависит от целей: Мекка впечатляет масштабами и архитектурой, Медина — историей и атмосферой.

