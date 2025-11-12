Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сатурн
Сатурн
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 4:42

Сквозь лёд и туман: как исследования Энцелада меняют представление о жизни в космосе

Учёные из Свободного университета Берлина обнаружили молекулы, указывающие на жизнь на Энцеладе

Энцелад, один из спутников Сатурна, привлекает всё больше внимания учёных, поскольку последние исследования укрепляют гипотезу о возможности существования жизни на этом загадочном небесном теле. Применение новых технологий и данных, полученных с космических аппаратов, раскрывают все новые и новые подробности, указывающие на то, что Энцелад имеет условия, подходящие для существования жизни.

Учёные из Свободного университета Берлина, исследуя облако водяного пара, которое выбрасывает Энцелад, недавно обнаружили в нём сложные молекулы, которые могут указывать на наличие биологических процессов. Этот открытый факт может служить важным ориентиром в поисках жизни за пределами Земли, подтверждая, что спутник Сатурна — не просто холодный и безжизненный объект в космосе, а место, где жизнь может существовать.

Под ледяной коркой Энцелада скрывается гигантский океан, который является основным источником тепла. Наличие воды в жидком состоянии, а также других необходимых элементов, таких как фосфор и углеводороды, делают этот океан одним из самых перспективных мест для поиска жизни в нашей Солнечной системе. Эта информация предоставляется в статье на сайте Interesting Engineering, где подробно рассказывается о том, почему ученые считают, что условия на Энцеладе способствуют возникновению жизни.

Исследования, проведённые специалистами из Оксфордского университета, Юго-Западного исследовательского института и Института планетологии в Тусоне, штата Аризона, показывают, что для поддержания жизни в подземном океане необходима стабильная среда. Этот баланс возможен благодаря тёплым приливам, которые обеспечивают необходимую энергетику. Если Энцелад не получает достаточно энергии, океан может замерзнуть, и жизнь будет невозможна. С другой стороны, если энергии слишком много, активность океана может стать слишком интенсивной, что изменит условия для жизни.

Как учёные изучают теплопотери Энцелада?

До недавнего времени учёные исследовали теплопотери Энцелада только в его южной полярной области, где из глубокой трещины в ледяной корке вырываются облака водяного льда и пара. Эти явления указывали на активность подледного океана. Северный полюс долгое время считался геологически менее активным, и исследования в этой области проводились не так активно. Однако с помощью данных, собранных космическим аппаратом НАСА "Кассини", учёные провели сравнительные наблюдения за северным полярным регионом в разные моменты времени.

Эти данные позволили оценить, сколько тепла Энцелад теряет с поверхности и как оно взаимодействует с экстремально холодной окружающей средой (-223°C на поверхности, в отличие от +0°C в подземном океане). Результаты показали, что спутник излучает гораздо больше тепла, чем можно было бы ожидать от объекта с таким размером и удалённостью от Солнца. Это открытие поддерживает гипотезу, что Энцелад имеет внутреннюю активность, способную поддерживать жизненные процессы в своём океане.

Что это значит для будущих исследований?

Помимо подтверждения возможности существования жизни, исследование также привлекло внимание к важным деталям, которые могут сыграть ключевую роль в будущих исследованиях спутника. Например, изучение температуры на поверхности Энцелада позволило оценить толщину его ледяного покрытия. Это значение крайне важно для планируемых миссий, которые будут исследовать подледный океан.

Исходя из полученных данных, толщина льда на северном полюсе Энцелада составляет около 20-23 километров, а в среднем достигает 25-28 километров. Эти данные значительно отличаются от тех, что были получены с использованием предыдущих методов. Такая информация позволит будущим космическим аппаратам точнее планировать свои исследования и выбирать места для бурения, чтобы исследовать океан Энцелада.

Шаги для будущих миссий

С учетом того, что глубина льда на Энцеладе значительно превышает прежние оценки, предстоит решить множество технических задач для того, чтобы попасть в подледный океан. Учитывая уникальность спутника, предстоящие миссии могут стать важнейшими шагами в изучении потенциала жизни на других небесных телах. Исследователи уже разрабатывают новые технологии для бурения и сбора образцов, что откроет новые горизонты в поисках жизни вне Земли.

Плюсы и минусы исследований Энцелада

Плюсы исследования Энцелада Минусы исследования Энцелада
Потенциал для поиска жизни на других планетах Ограниченные возможности для изучения из-за сложности технологии
Подтверждение существования подземных океанов в других частях Солнечной системы Высокие расходы на космические миссии
Применение новых методов исследования льда и океанов Неопределенность в дальнейших открытиях

FAQ

Как выбрать место для будущих исследований Энцелада?
Учёные будут ориентироваться на данные о толщине льда и активности подземного океана, чтобы выбрать наиболее перспективные места для бурения.

Сколько стоит исследование спутников в нашей Солнечной системе?
Стоимость космических миссий зависит от множества факторов, включая сложность технологий и количество используемых спутников. Однако в среднем такие исследования могут стоить миллиарды долларов.

Что лучше: исследовать Энцелад или другие спутники Сатурна?
Для поиска жизни Энцелад является приоритетным, но также интересны и другие спутники, например, Титан, который имеет свои особенности для изучения.

Мифы и правда о жизни на Энцеладе

Миф: На Энцеладе нет шансов на существование жизни из-за его низких температур и удалённости от Солнца.
Правда: Исследования показывают, что под ледяной коркой Энцелада скрывается подземный океан с условиями, которые могут поддерживать жизнь.

Сон и психология

Если исследование Энцелада подтвердит наличие жизни, это может сильно повлиять на восприятие человечеством собственной уникальности. Психологически это открытие изменит представление о жизни во Вселенной, заставив переосмыслить роль Земли как единственного дома для живых существ.

Интересные факты о Энцеладе

  1. Энцелад — один из самых ярких объектов в Солнечной системе благодаря своей ледяной поверхности.

  2. Океан под ледяной коркой спутника может быть в два раза глубже, чем все океаны Земли.

  3. Водяные пары, выбрасываемые с поверхности, достигают высоты до 500 километров.

Исторический контекст

  1. Энцелад был открыт в 1789 году Уильямом Гершелем.

  2. Протекание водяных паров с поверхности спутника было впервые обнаружено в 2005 году с помощью аппарата "Кассини".

  3. В 2015 году специалисты НАСА подтвердили, что под ледяной коркой Энцелада скрывается подземный океан, способный поддерживать жизнь.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные из Саратовского государственного университета разработали технологию управления магнитными свойствами для квантовых компьютеров сегодня в 3:37
Секрет квантовых компьютеров раскрыт: как российские учёные могут изменить будущее электроники

Российские ученые представили технологию, которая может значительно снизить потребление энергии в будущих вычислительных устройствах, открывая новые горизонты для квантовых вычислений.

Читать полностью » Учёные исследуют новые методы лечения супербактерий с помощью антибиотиков и фагов сегодня в 2:15
Супербактерии атакуют: как новые методы лечения могут спасти мир от резистентных микробов

Устойчивость бактерий к антибиотикам становится одной из главных угроз здоровью, но ученые уже нашли пути борьбы с этим вызовом. Как новые методы и технологии могут изменить ситуацию?

Читать полностью » Квантовый эксперимент с отложенным выбором подтверждает идею о взаимосвязи прошлого и будущего сегодня в 1:15
Мозг как квантовый процессор: как наше сознание реально формирует реальность и влияет на мир вокруг

Откройте для себя, как квантовые эксперименты меняют наше восприятие времени и реальности. Как сознание и наблюдения взаимодействуют с вселенной?

Читать полностью » Солнечные вспышки 9 и 10 ноября 2025 года вызвали сбои в радиосвязи и навигации сегодня в 0:25
Гроза на горизонте: солнечные вспышки продолжают бить по спутникам и навигации

Солнечные вспышки, происходящие на Солнце, могут влиять на радиосвязь и навигацию на Земле. Разбираемся, как они воздействуют на технологии и какие последствия могут возникнуть.

Читать полностью » Маккивер: химический реагент и напряжение возвращают детали отпечатков с гильз вчера в 23:14
Невероятно, но факт: отпечатки пальцев на нагретых гильзах возвращаются

Новая методика ирландских учёных возвращает детализированные отпечатки с обожжённых гильз — прорыв, который может изменить криминалистику, но требует дополнительных испытаний.

Читать полностью » Исследование Стэнфорда: растения в офисах вызывают стресс при 60% покрытия вчера в 22:11
Офис утопает в листьях? Учёные шокированы: вместо релакса зелень вызывает тревогу и раздражительность

Учёные Стэнфорда доказали, что обилие растений в офисе не всегда приносит пользу — выяснилось, что избыток зелени способен вызывать стресс.

Читать полностью » Бушин: генетически модифицированные бактерии синтезируют 3 г ксантомматина на литр вчера в 21:07
Осьминоги — гении природы, а бактерии их копируют: новый пигмент обещает революцию в материалах

Учёные создали бактерии, способные массово производить редкий пигмент осьминогов — ксантомматин. Этот шаг открывает путь к технологиям камуфляжа и новым биоматериалам будущего.

Читать полностью » Menopause: абдоминальный жир после менопаузы связан с ухудшением памяти и внимания вчера в 20:03
Мозг на диете? Нет, жир в талии после менопаузы душит когнитивные функции — почему эстроген не спасает

Учёные выяснили, что жир в области талии после менопаузы связан с ухудшением памяти и внимания. Эстроген не спасает — но профилактика до менопаузы может изменить всё.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Шоколадные холмы на острове Бохоль признаны природным памятником Филиппин
Садоводство
Беру всего три вида — и кашпо выглядит как из журнала: простая формула летнего сада
Культура и шоу-бизнес
Умер датский режиссёр Каспар Роструп, автор фильма "Танец с Регице"
Садоводство
Как спасаю свои хвойные деревья зимой — мои секреты по защите от снега и холода
Спорт и фитнес
Смешал казеин и тренировки — вот что вышло: вы не поверите результату
Красота и здоровье
Косметолог Оксана Баланова: регулярность важнее стоимости косметики в домашнем уходе
Питомцы
Теперь кормлю спокойно: собака стоит как вкопанная и ждёт — секрет прост, но его никто не использует
Еда
Смешиваю картофель с ложкой масла — аэрогриль делает фри золотистой: семья в ступоре от вкуса
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet