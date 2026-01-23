Здоровое питание свернуло не туда: мода на натуральное запустила опасный откат назад

Споры о том, какое масло полезнее — сливочное или растительное, вновь обострились на фоне моды на "натуральное" питание. Всё больше людей возвращаются к животным жирам, считая их безопасной альтернативой современным продуктам. Однако медицинские данные дают более взвешенную и неоднозначную картину. Об этом сообщает издание Science Focus.

Почему сливочное масло снова оказалось в центре внимания

В последние годы сторонники традиционного питания всё чаще призывают отказаться от масел из семян и вернуться к сливочному маслу, салу и говяжьему жиру. Эту позицию поддерживают как популярные эксперты по питанию, так и отдельные политики, утверждающие, что растительные масла вызывают воспалительные процессы в организме.

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди — младший также выступал с критикой растительных масел. По его мнению, они относятся к числу наиболее вредных ингредиентов современной диеты и должны быть заменены животными жирами. Профессор Томас Сандерс из Королевского колледжа Лондона отмечает, что подобные взгляды отражают общий сдвиг в пищевых привычках.

"За последние несколько лет сливочное масло снова появилось в меню. Люди возвращаются к цельному молоку и сливочному маслу", — говорит Томас Сандерс.

Насыщенные жиры и риски для сердца

Основная обеспокоенность врачей связана с тем, что сливочное масло содержит большое количество насыщенных жиров. Они повышают уровень холестерина ЛПНП, который напрямую связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний. В отличие от них, ненасыщенные жиры, содержащиеся в растительных маслах, оказывают более благоприятное влияние на липидный профиль крови.

Похожий защитный эффект наблюдается и у продуктов с растительными жирами — например, орехов, где сочетание полезных жиров и минералов поддерживает здоровье сердца, о чём говорится в материале о пользе фисташек для сердца и сосудов.

Профессор Сара Берри подчёркивает, что научные данные здесь остаются последовательными.

"Факты действительно убедительны. Рандомизированные контролируемые исследования показывают, что растительные масла полезнее, а сливочное масло вреднее", — говорит профессор Сара Берри, специалист по питанию Королевского колледжа Лондона.

Что показывают крупные исследования

Масштабное исследование Гарвардского университета, охватившее 221 тысячу человек, показало, что более высокое потребление сливочного масла связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и преждевременной смерти. При этом растительные масла ассоциировались со снижением общей смертности.

Учёные подсчитали, что замена 10 г сливочного масла в день на такое же количество растительного повышала риск смерти на 17 % за 30 лет наблюдений. Хотя исследование было наблюдательным, его выводы совпадают с результатами множества других работ.

Переработка масел и вопрос умеренности

Растительные масла часто критикуют за промышленную обработку, однако специалисты напоминают, что они используются человечеством тысячелетиями. Современные технологии очистки не делают продукт опасным, а позволяют получить стабильное масло с длительным сроком хранения.

Основная проблема, по словам врачей, заключается не в самих маслах, а в продуктах с высокой степенью переработки, где они используются. Значительная часть потребляемых растительных жиров приходится на чипсы и снеки, влияние которых на организм подробно рассматривается в материале об ультрапереработанной пище и здоровье.

Врачи сходятся во мнении, что ключевым фактором остаётся умеренность. Растительные масла предпочтительнее для регулярного использования, тогда как сливочное масло допустимо в небольших количествах — без крайностей и отказов.