Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Apple Store
Apple Store
© commons.wikimedia by Марлит is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Технологии
Марина Левченко Опубликована сегодня в 22:05

Технология, которой не было: как Starlink превращает iPhone в космический телефон

iPhone 18 Pro получит полноценный спутниковый 5G через Starlink

Apple планирует серьёзные изменения в архитектуре подключения своих устройств к интернету. Согласно источникам, компания рассматривает возможность внедрения полноценного спутникового доступа к сети 5G в iPhone 18 Pro, который выйдет в 2026 году. Если проект будет реализован, смартфоны смогут получать интернет напрямую через спутники без необходимости использования наземных базовых станций или Wi-Fi. Такая технология расширит возможности пользователей, особенно в удалённых регионах, где отсутствует традиционная инфраструктура связи.

Компания намерена внедрить эту функцию в флагманские модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также потенциально на складное устройство. На данный момент ни один смартфон на рынке не поддерживает полноценное подключение к интернету через спутниковую сеть. В iPhone 14 и более поздних моделях реализованы ограниченные функции спутниковой связи: экстренные вызовы, определение местоположения через Find My, отправка текстовых сообщений и оказание помощи на дорогах, используя сеть Globalstar. Сервис T-Mobile, основанный на Starlink от SpaceX, пока позволяет только отправку SMS.

Возможное сотрудничество с SpaceX

Apple ведёт переговоры с SpaceX о техническом и коммерческом партнёрстве. Совместимость сетей Starlink с текущими частотами Apple создаёт предпосылки для реализации этого проекта. Ранее между компаниями возникали разногласия, включая публичные высказывания Илона Маска о политике App Store, но сейчас стороны, судя по всему, готовы к обсуждению сотрудничества.

Globalstar, нынешний партнёр Apple по спутниковым услугам, находится в стадии неопределённости. Его генеральный директор Джей Монро рассматривает возможность продажи компании. В последнем финансовом отчёте указано, что уход Apple как клиента может существенно повлиять на стабильность компании. Это создаёт дополнительное давление на обе стороны в контексте переговоров о будущем спутникового подключения.

Технологические новшества iPhone 18 Pro

Помимо спутникового подключения, iPhone 18 Pro может получить новый процессор A20, произведённый по 2-нм техпроцессу. Это обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Однако более сложное производство приведёт к увеличению себестоимости устройства, что может отразиться на розничной цене.

Сочетание новых функций и улучшенной мощности сделает флагманы Apple более автономными и функциональными в любых условиях. Возможность выхода в интернет через спутники особенно актуальна для путешественников, людей, работающих в удалённых локациях, и пользователей, живущих в регионах с ограниченной инфраструктурой связи.

Сравнение возможностей спутниковых функций iPhone

Модель Функции спутниковой связи Ограничения Партнёр по сети
iPhone 14/15 Экстренные вызовы, определение местоположения, отправка текстов Только ограниченные функции Globalstar
iPhone 18 Pro (ожидается) Полноценный 5G через спутник Технические и коммерческие переговоры Starlink (SpaceX)

Шаг за шагом: как это может работать

  1. Подключение через спутник Starlink обеспечит прямую передачу данных без промежуточных станций.

  2. iPhone 18 Pro будет автоматически выбирать между спутниковой связью и традиционной сетью 5G в зависимости от доступности.

  3. Пользователи смогут оставаться онлайн в любых условиях, включая удалённые регионы, высокогорья или пустынные зоны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Отсутствие интернет-покрытия в удалённых зонах → ограничение работы и коммуникации → альтернатива: спутниковое подключение через iPhone 18 Pro.

  • Зависимость от Wi-Fi → невозможность подключения в пути → альтернатива: автоматическое переключение на спутниковый интернет.

  • Ограниченные экстренные функции → риск недоступности помощи → альтернатива: полный доступ к спутниковой сети для экстренных случаев.

А что если…

Если Apple и SpaceX успешно завершат переговоры, это откроет путь к созданию полностью автономных смартфонов, способных работать в любом уголке мира. В случае задержек или отказа от сотрудничества, пользователи по-прежнему будут ограничены традиционными методами связи через наземные сети и частично через Globalstar.

Плюсы и минусы спутникового 5G в iPhone 18 Pro

Плюсы:

  • доступ к интернету в удалённых районах.

  • увеличенная автономность и надёжность устройства.

  • потенциальная уникальность для рынка.

Минусы:

  • более высокая себестоимость производства и розничная цена.

  • зависимость от завершения переговоров и технической интеграции.

  • возможные ограничения по скорости и объёму данных на ранних этапах.

FAQ

Как выбрать смартфон с спутниковой поддержкой?
На данный момент такие функции реализуются только на iPhone 18 Pro (ожидается). Обращайте внимание на совместимость с сетями Starlink.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro с A20 и спутниковым 5G?
Точная цена пока неизвестна, но ожидается рост из-за новых технологий и более сложного производства.

Что лучше: текущие экстренные функции или полноценный спутниковый интернет?
Ограниченные функции подходят для редких случаев, полноценный спутниковый интернет расширяет возможности для постоянного подключения.

Мифы и правда

"Спутниковый интернет доступен на всех iPhone", — ошибочно считают пользователи.

На самом деле полноценный доступ к интернету через спутники пока не реализован ни на одном смартфоне.

Исторический контекст

  • iPhone 14 ввёл первые ограниченные функции через Globalstar.

  • T-Mobile начала тестировать SMS через Starlink.

  • Apple и SpaceX впервые обсуждают полноценное интегрированное спутниковое подключение.

Три интересных факта

  1. Процессор A20 будет производиться по 2-нм техпроцессу, что ранее не применялось в смартфонах.

  2. Полный спутниковый интернет в iPhone станет мировым прорывом для мобильной связи.

  3. Globalstar рассматривает продажу компании, что может повлиять на рынок спутниковых услуг.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хакеры массово продают учётные записи каршеринга: автомобили используют для преступных целей сегодня в 13:18
Сел в машину — попал в криминал: как ваш аккаунт каршеринга работает на наркокурьеров

В даркнете активно торгуют взломанными аккаунтами каршеринга: злоумышленники арендуют машины от чужого имени и используют их для перевозки запрещённых веществ — что делать владельцу учётки.

Читать полностью » PhoneBuff протестировал автономность iPhone 17: Pro Max держится 13 часов, Air удивил результатом сегодня в 12:18
Толще — не значит мощнее: "худышка" iPhone Air унизил старших братьев

Новый iPhone Air удивил результатами в тестах PhoneBuff — при рекордно тонком корпусе он почти догнал флагманские модели Apple по времени работы.

Читать полностью » Через поддельный Telegram X распространяется вредоносное ПО — заражено свыше 58 тысяч смартфонов сегодня в 10:17
На вид как Telegram, а внутри шпион: тысячи пользователей уже "под прицелом"

Модифицированная версия Telegram X заражает десятки тысяч устройств по всему миру — рассказываем, как работает троян и как защитить свои данные.

Читать полностью » Лучшие смартфоны до 20 000 рублей: Tecno Pova 7 5G, Galaxy A17 и Poco M7 Pro возглавили рейтинг сегодня в 8:17
Смартфоны, которые не выглядят на свою цену: как выбрать идеал до 20 000 рублей

Редакция «Палача» выбрала смартфоны, которые доказывают: за 20 тысяч рублей можно купить устройство с флагманскими функциями и стильным дизайном.

Читать полностью » Первые элементы российской лунной станции доставят на поверхность Луны в 2033–2034 годах сегодня в 6:34
Россия штурмует Луну: первые модули научной станции появятся уже в 2033 году

Россия намерена доставить первые элементы Международной научной лунной станции уже в 2033 году. Что именно будет отправлено на Луну и почему этот проект называют началом новой космической эпохи?

Читать полностью » Hi-Tech Mail.ru: цена iPhone 17 в России упала до 87 тыс. рублей — минус 16% от старта сегодня в 4:46
Новый iPhone теряет цену с рекордной скоростью: в чём подвох и стоит ли брать сейчас

Цена на iPhone 17 в России упала ниже 100 тысяч рублей — смартфон теперь можно купить за 87 тысяч. Почему он так быстро подешевел и стоит ли ждать новогодних «скидок»?

Читать полностью » China Times: Apple повысит цены на iPhone 18 из-за дороговизны 2-нм чипов A20 сегодня в 2:26
Технологии — вперёд, ценник — вверх: почему iPhone 18 Pro станет ощутимо дороже

Apple готовится к подорожанию iPhone в 2026 году: новые 2-нм процессоры A20 от TSMC окажутся слишком дорогими для массового производства. Почему Apple решилась на этот шаг и кого это затронет?

Читать полностью » Журнал TNI объяснил, почему США отказались от самого быстрого самолёта в истории — SR-71 Blackbird сегодня в 0:17
Быстрее ракеты, но бесполезен в эпоху пикселей: как умер SR-71 Blackbird

SR-71 Blackbird остаётся самым быстрым самолётом в истории, но ВВС США отказались от него ещё в 1998 году. Почему легенда не выдержала конкуренции с новыми технологиями?

Читать полностью »

Новости
Наука
Геолог Фуллер: в США выявлены признаки взаимодействия двух крупнейших тектонических разломов
Спорт и фитнес
Тренировка пресса после 30: как укрепить мышцы живота и ускорить жиросжигание с помощью кардио
Еда
Для сочной индейки повара рекомендуют использовать соляной раствор, рукав и термощуп
Туризм
Отельеры Турции сохранили цены на лето 2026 года на уровне прошлого сезона
Садоводство
Врач Марина Алферова рассказала, как садоводство укрепляет иммунитет и улучшает здоровье
Дом
Эксперты: кислородный отбеливатель и уксус эффективно удаляют копоть из парилки
Красота и здоровье
Исследования показывают: у людей старше 60 лет обезвоживание при простуде повышает риск осложнений
Наука
Агилера: в аргентинских Андах обнаружен почти полный скелет древнего динозавра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet