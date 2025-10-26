Технология, которой не было: как Starlink превращает iPhone в космический телефон

Apple планирует серьёзные изменения в архитектуре подключения своих устройств к интернету. Согласно источникам, компания рассматривает возможность внедрения полноценного спутникового доступа к сети 5G в iPhone 18 Pro, который выйдет в 2026 году. Если проект будет реализован, смартфоны смогут получать интернет напрямую через спутники без необходимости использования наземных базовых станций или Wi-Fi. Такая технология расширит возможности пользователей, особенно в удалённых регионах, где отсутствует традиционная инфраструктура связи.

Компания намерена внедрить эту функцию в флагманские модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, а также потенциально на складное устройство. На данный момент ни один смартфон на рынке не поддерживает полноценное подключение к интернету через спутниковую сеть. В iPhone 14 и более поздних моделях реализованы ограниченные функции спутниковой связи: экстренные вызовы, определение местоположения через Find My, отправка текстовых сообщений и оказание помощи на дорогах, используя сеть Globalstar. Сервис T-Mobile, основанный на Starlink от SpaceX, пока позволяет только отправку SMS.

Возможное сотрудничество с SpaceX

Apple ведёт переговоры с SpaceX о техническом и коммерческом партнёрстве. Совместимость сетей Starlink с текущими частотами Apple создаёт предпосылки для реализации этого проекта. Ранее между компаниями возникали разногласия, включая публичные высказывания Илона Маска о политике App Store, но сейчас стороны, судя по всему, готовы к обсуждению сотрудничества.

Globalstar, нынешний партнёр Apple по спутниковым услугам, находится в стадии неопределённости. Его генеральный директор Джей Монро рассматривает возможность продажи компании. В последнем финансовом отчёте указано, что уход Apple как клиента может существенно повлиять на стабильность компании. Это создаёт дополнительное давление на обе стороны в контексте переговоров о будущем спутникового подключения.

Технологические новшества iPhone 18 Pro

Помимо спутникового подключения, iPhone 18 Pro может получить новый процессор A20, произведённый по 2-нм техпроцессу. Это обещает значительный прирост производительности и энергоэффективности. Однако более сложное производство приведёт к увеличению себестоимости устройства, что может отразиться на розничной цене.

Сочетание новых функций и улучшенной мощности сделает флагманы Apple более автономными и функциональными в любых условиях. Возможность выхода в интернет через спутники особенно актуальна для путешественников, людей, работающих в удалённых локациях, и пользователей, живущих в регионах с ограниченной инфраструктурой связи.

Сравнение возможностей спутниковых функций iPhone

Модель Функции спутниковой связи Ограничения Партнёр по сети iPhone 14/15 Экстренные вызовы, определение местоположения, отправка текстов Только ограниченные функции Globalstar iPhone 18 Pro (ожидается) Полноценный 5G через спутник Технические и коммерческие переговоры Starlink (SpaceX)

Шаг за шагом: как это может работать

Подключение через спутник Starlink обеспечит прямую передачу данных без промежуточных станций. iPhone 18 Pro будет автоматически выбирать между спутниковой связью и традиционной сетью 5G в зависимости от доступности. Пользователи смогут оставаться онлайн в любых условиях, включая удалённые регионы, высокогорья или пустынные зоны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отсутствие интернет-покрытия в удалённых зонах → ограничение работы и коммуникации → альтернатива: спутниковое подключение через iPhone 18 Pro.

Зависимость от Wi-Fi → невозможность подключения в пути → альтернатива: автоматическое переключение на спутниковый интернет.

Ограниченные экстренные функции → риск недоступности помощи → альтернатива: полный доступ к спутниковой сети для экстренных случаев.

А что если…

Если Apple и SpaceX успешно завершат переговоры, это откроет путь к созданию полностью автономных смартфонов, способных работать в любом уголке мира. В случае задержек или отказа от сотрудничества, пользователи по-прежнему будут ограничены традиционными методами связи через наземные сети и частично через Globalstar.

Плюсы и минусы спутникового 5G в iPhone 18 Pro

Плюсы:

доступ к интернету в удалённых районах.

увеличенная автономность и надёжность устройства.

потенциальная уникальность для рынка.

Минусы:

более высокая себестоимость производства и розничная цена.

зависимость от завершения переговоров и технической интеграции.

возможные ограничения по скорости и объёму данных на ранних этапах.

FAQ

Как выбрать смартфон с спутниковой поддержкой?

На данный момент такие функции реализуются только на iPhone 18 Pro (ожидается). Обращайте внимание на совместимость с сетями Starlink.

Сколько будет стоить iPhone 18 Pro с A20 и спутниковым 5G?

Точная цена пока неизвестна, но ожидается рост из-за новых технологий и более сложного производства.

Что лучше: текущие экстренные функции или полноценный спутниковый интернет?

Ограниченные функции подходят для редких случаев, полноценный спутниковый интернет расширяет возможности для постоянного подключения.

Мифы и правда

"Спутниковый интернет доступен на всех iPhone", — ошибочно считают пользователи.

На самом деле полноценный доступ к интернету через спутники пока не реализован ни на одном смартфоне.

Исторический контекст

iPhone 14 ввёл первые ограниченные функции через Globalstar.

T-Mobile начала тестировать SMS через Starlink.

Apple и SpaceX впервые обсуждают полноценное интегрированное спутниковое подключение.

Три интересных факта