Одна ошибка на орбите — и мир погружается в тишину: спутники могут исчезнуть за считаные дни

Человечество привыкло считать спутники незаметной, но надёжной основой цифровой цивилизации. При этом один сбой способен за считанные дни превратить низкую околоземную орбиту в опасное поле обломков. Учёные всё чаще говорят о сценарии, при котором спутниковая инфраструктура может быть утрачена почти мгновенно. Об этом сообщает издание BGR.

Зависимость, о которой редко задумываются

Современный мир буквально держится на орбитальных технологиях. Спутники обеспечивают телевещание, GPS-навигацию, банковские транзакции, метеорологические прогнозы и синхронизацию времени. Речь идёт не только о миллиардных затратах на запуск аппаратов, но и о глубокой системной зависимости транспорта, финансов и связи от их стабильной работы. Если спутники выйдут из строя одновременно, международные коммуникации начнут рушиться, логистика замрёт, а глобальные цепочки поставок окажутся под угрозой. Такой сценарий кажется фантастическим, но специалисты подчёркивают, что его может запустить даже один внешний фактор, например мощная солнечная буря. Исследования показывают, что именно солнечная буря может вызвать первое крупное столкновение спутников, если управление орбитой будет временно потеряно.

Переполненная орбита и эффект домино

Число спутников на орбите растёт особенно быстро после появления мегагруппировок связи. К началу 2026 года вокруг Земли находилось около 15 тысяч аппаратов, и значительная их часть относится к проекту Starlink. В условиях высокой плотности движения операторы вынуждены постоянно выполнять манёвры уклонения, иногда каждые несколько минут. Проблема в том, что при сбое программного обеспечения или потере связи такие манёвры становятся невозможны. Тогда даже одно столкновение способно породить каскад обломков, которые будут выводить из строя соседние спутники, усиливая цепную реакцию. Этот эффект домино считается одним из самых опасных сценариев для будущего орбитальной инфраструктуры.

Как учёные оценивают риск катастрофы

Опасность перенасыщения орбиты обсуждается уже несколько десятилетий. Ещё в конце XX века исследователь NASA Дональд Кесслер описал модель, согласно которой плотное скопление спутников может привести к лавинообразным столкновениям. Сегодня эти идеи получили новое развитие. Аспирантка Принстонского университета Сара Тиле и её коллеги предложили метод оценки риска под названием CRASH — "часы столкновения и значительного ущерба". Он показывает, сколько времени остаётся до катастрофического сценария при утрате возможности манёвров. Если в 2018 году речь шла о месяцах, то сейчас счёт идёт всего на дни. Параллельно обсуждаются и меры снижения угрозы, включая проекты по удалению мусора с орбиты: например, ЕКА запланировало запуск аппаратов для очистки орбиты, чтобы снизить плотность опасных объектов.

Прошлые аварии как тревожный сигнал

Риски подтверждаются и реальными событиями. Учёные фиксируют влияние солнечной активности на сопротивление спутников и стабильность их орбит. В мае 1998 года интенсивные солнечные вспышки вывели из строя спутник связи Galaxy IV, что привело к массовым сбоям пейджеров и телевещания в Северной Америке. Тогда систему удалось стабилизировать за счёт резервных решений, но орбита была значительно менее загруженной. Сегодня аналогичный инцидент, по мнению специалистов, с высокой вероятностью привёл бы не к одиночной поломке, а к цепной реакции столкновений.

В итоге исследователи сходятся во мнении, что угроза уже перестала быть теоретической. Без координации между операторами, новых правил и технологий защиты человечество рискует столкнуться с ситуацией, когда критически важная орбитальная инфраструктура окажется утраченной за считанные дни.