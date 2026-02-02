Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Столкновение спутников на орбите
Столкновение спутников на орбите
© NewsInfo.Ru by Наталья Орлова is licensed under public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 10:26

Одна ошибка на орбите — и мир погружается в тишину: спутники могут исчезнуть за считаные дни

Человечество привыкло считать спутники незаметной, но надёжной основой цифровой цивилизации. При этом один сбой способен за считанные дни превратить низкую околоземную орбиту в опасное поле обломков. Учёные всё чаще говорят о сценарии, при котором спутниковая инфраструктура может быть утрачена почти мгновенно. Об этом сообщает издание BGR.

Зависимость, о которой редко задумываются

Современный мир буквально держится на орбитальных технологиях. Спутники обеспечивают телевещание, GPS-навигацию, банковские транзакции, метеорологические прогнозы и синхронизацию времени. Речь идёт не только о миллиардных затратах на запуск аппаратов, но и о глубокой системной зависимости транспорта, финансов и связи от их стабильной работы. Если спутники выйдут из строя одновременно, международные коммуникации начнут рушиться, логистика замрёт, а глобальные цепочки поставок окажутся под угрозой. Такой сценарий кажется фантастическим, но специалисты подчёркивают, что его может запустить даже один внешний фактор, например мощная солнечная буря. Исследования показывают, что именно солнечная буря может вызвать первое крупное столкновение спутников, если управление орбитой будет временно потеряно.

Переполненная орбита и эффект домино

Число спутников на орбите растёт особенно быстро после появления мегагруппировок связи. К началу 2026 года вокруг Земли находилось около 15 тысяч аппаратов, и значительная их часть относится к проекту Starlink. В условиях высокой плотности движения операторы вынуждены постоянно выполнять манёвры уклонения, иногда каждые несколько минут. Проблема в том, что при сбое программного обеспечения или потере связи такие манёвры становятся невозможны. Тогда даже одно столкновение способно породить каскад обломков, которые будут выводить из строя соседние спутники, усиливая цепную реакцию. Этот эффект домино считается одним из самых опасных сценариев для будущего орбитальной инфраструктуры.

Как учёные оценивают риск катастрофы

Опасность перенасыщения орбиты обсуждается уже несколько десятилетий. Ещё в конце XX века исследователь NASA Дональд Кесслер описал модель, согласно которой плотное скопление спутников может привести к лавинообразным столкновениям. Сегодня эти идеи получили новое развитие. Аспирантка Принстонского университета Сара Тиле и её коллеги предложили метод оценки риска под названием CRASH — "часы столкновения и значительного ущерба". Он показывает, сколько времени остаётся до катастрофического сценария при утрате возможности манёвров. Если в 2018 году речь шла о месяцах, то сейчас счёт идёт всего на дни. Параллельно обсуждаются и меры снижения угрозы, включая проекты по удалению мусора с орбиты: например, ЕКА запланировало запуск аппаратов для очистки орбиты, чтобы снизить плотность опасных объектов.

Прошлые аварии как тревожный сигнал

Риски подтверждаются и реальными событиями. Учёные фиксируют влияние солнечной активности на сопротивление спутников и стабильность их орбит. В мае 1998 года интенсивные солнечные вспышки вывели из строя спутник связи Galaxy IV, что привело к массовым сбоям пейджеров и телевещания в Северной Америке. Тогда систему удалось стабилизировать за счёт резервных решений, но орбита была значительно менее загруженной. Сегодня аналогичный инцидент, по мнению специалистов, с высокой вероятностью привёл бы не к одиночной поломке, а к цепной реакции столкновений.

В итоге исследователи сходятся во мнении, что угроза уже перестала быть теоретической. Без координации между операторами, новых правил и технологий защиты человечество рискует столкнуться с ситуацией, когда критически важная орбитальная инфраструктура окажется утраченной за считанные дни.

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В пещере Моа-Иглс-Хел нашли фауну возрастом до 1,55 млн лет — палеонтологи 31.01.2026 в 14:21
Пещера в Новой Зеландии оказалась капсулой времени: под пеплом пролежал мир возрастом миллион лет

В глубине пещеры Новой Зеландии нашли экосистему возрастом около миллиона лет. Эти окаменелости меняют взгляд на эволюцию и вымирание видов.

Читать полностью » Телескоп заглянул в прошлое: новый сценарий объясняет стремительный рост чёрных дыр 31.01.2026 в 13:48

Данные JWST и "Чандра" фиксируют кандидатов на ранние сверхмассивные чёрные дыры через ~470 млн лет после Большого взрыва — есть признаки прямого коллапса.

Читать полностью » Запретные регионы на Марсе напугали НАСА — туда нельзя отправлять даже марсоходы 31.01.2026 в 12:17

На Марсе существуют зоны, куда запрещено отправлять даже марсоходы. Почему учёные добровольно закрывают путь к самым перспективным местам для поиска жизни.

Читать полностью » У границы Солнца зафиксировали движение раскалённой плазмы — NASA 30.01.2026 в 19:45
Солнечный ветер у границы Солнца повёл себя аномально — это может напрямую ударить по Земле

Данные зонда Паркер, подошедшего к Солнцу на рекордно близкое расстояние, помогли учёным понять, как нагревается солнечный ветер и почему это важно для Земли.

Читать полностью » Звезда погасла почти на год — и снова загорелась: в космосе нашли завесу из испарённого металла 30.01.2026 в 16:18

Звезда J0705+0612 почти потухла на 8,5 месяцев — яркость упала до 3%. GHOST выявил облако испарённого металла, внутри которого мог скрываться массивный компаньон.

Читать полностью » История, которую не сжёг огонь и не стёрли века: зубы раскрыли жизнь железного века 30.01.2026 в 15:43

Учёные выяснили, как зубы жителей Италии железного века сохранили сведения о детском стрессе, рационе и образе жизни древних сообществ.

Читать полностью » Часы Судного дня приблизились к полуночи на 4 секунды — Live Science 30.01.2026 в 10:43
Судный день не откладывается: глобальные риски сжали время человечества до минутной стрелки

Стрелки Часов Судного дня вновь приблизились к полуночи. Учёные объясняют, какие ядерные, климатические и технологические риски делают ситуацию критической.

Читать полностью » Луна есть, но её не видно: странное новолуние сбивает с толку даже опытных наблюдателей 30.01.2026 в 10:35

Чёрная луна — редкий вариант новолуния, который нельзя увидеть на небе. Почему она возникает, как часто случается и когда будет следующая?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Уехал на пару метров — попал по полной: как одно решение после ДТП ломает водительскую жизнь
Спорт и фитнес
Мышцы растут — иммунитет трещит: плата за интенсивные тренировки оказалась выше ожидаемой
Красота и здоровье
Нежно-розовый перестал быть "сладким" — новый тренд выглядит взросло и дорого
Садоводство
Газон выглядит "уставшим" даже при поливе — один приём делает траву плотнее
Еда
Кисло-сладкий пирог с лаймом свёл гостей с ума — секрет нежной начинки оказался проще, чем думали
Красота и здоровье
Волосы начали выпадать сильнее — организм может сигналить о дефиците, который легко пропустить
Недвижимость
Дом начал "давить" и утомлять — причина оказалась не в ремонте и не в деньгах
Туризм
Поездка на Сицилию может разочаровать — если не знать этих важных нюансов заранее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet