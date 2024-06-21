В среднем одна ночь в российском санатории обойдётся человеку почти в 8 400 рублей. Это означает, что стоимость в текущем году по сравнению с прошлым поднялась почти до 5%. Статистические данные были предоставлены сервисом онлайн-бронирования отелей в 220 странах мира "Ostrovok.ru" для российского интернет-издания "Газета.Ru".
В среднем для желающего отдохнуть в лечебно-профилактическом заведении, в котором проходят лечение и профилактика заболеваний, используя в большинстве случаев природные факторы, придётся отдать почти 40 тысяч рублей за 4 ночи.
Как сообщается, обнаруженная разница между двумя годами не является остро ощутимой. Вероятнее всего, такому скачку предвещало устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике страны.
Также отмечается, что снизилась продолжительность нахождения в лечебно-профилактических учреждениях. Однако это можно объяснить тем, что граждане просто пытаются тратить меньше денежных средств и сэкономить на отдыхе.
Ранее крупнейший в России сервис по поиску и покупке авиабилетов "Авиасейлс" направил российскому интернет-изданию "Газета.Ru" данные о том, что на лето текущего года больше всего забронированных перелётов будет в Сочи. Их количество составило более 20%. Больше всего россиян, которые приобрели билеты в город на юге России, находящийся на северо-восточном побережье Чёрного моря в Краснодарском крае, было из Москвы.
Фото: Carole Rivolly (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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