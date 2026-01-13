Саркофаг снова привлек внимание — и вот, что скрывает увеличение нейтронной активности

Чернобыль снова привлёк внимание общественности из-за необычного увеличения нейтронной активности внутри разрушенного реактора. Это вызвало беспокойство, но новое исследование подтверждает, что причина явления не связана с возможной аварией. Всё объясняется перераспределением влаги в обломках топлива. Об этом сообщает Earth.

Что произошло под саркофагом

В 2019 году датчики на Чернобыльской АЭС зафиксировали незначительный рост нейтронной активности в зоне четвёртого энергоблока, однако изменения были постепенными и вскоре стабилизировались. Измерения проводились в области, где находятся остатки расплавленного ядерного топлива.

Это изменение не было резким, а представляло собой продолжительный процесс, который сразу привлёк внимание специалистов по ядерной безопасности. Нейтронный фон — это один из главных показателей активности деления, и даже малейшие отклонения от нормы требуют тщательного анализа. Нейтроны играют ключевую роль в функционировании ядерных объектов, поэтому исследование таких изменений всегда является важным шагом.

Исследование показало: роль влаги

По данным специалистов Института проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины, изменения в нейтронной активности объясняются не ядерными процессами, а эффектами, связанными с водным балансом. С момента введения нового защитного укрытия внутри здания произошли изменения в микроклимате: прекратились осадки, воздух стал суше, а вода начала испаряться и вытекать из трещин и полостей в обломках топлива.

Эти изменения повлияли на поведение нейтронов, так как влага замедляет их движение и отражение. Когда воды становится меньше, нейтроны достигают датчиков более эффективно, что создаёт видимость увеличения активности.

Почему это не угроза новой аварии

Важно понимать, что для начала цепной ядерной реакции (критичности) необходимо строгое сочетание массы урана, геометрии и условий замедления нейтронов. Моделирование показало, что в обломках урана слишком мало для достижения критического состояния. Даже при самых консервативных оценках система остаётся подкритической.

"Вероятность достижения критичности в объёме расплавленных обломков крайне низка", — утверждается в исследовании Института проблем безопасности атомных электростанций.

Моделирование нейтронной активности

Учёные использовали методы Монте-Карло для моделирования поведения нейтронов в точной геометрии обломков. Они исследовали коэффициент размножения нейтронов (Keff), который показывает, будет ли процесс деления поддерживаться или затухать. Модели показали, что даже в самых экстремальных сценариях уменьшение влаги лишь слегка увеличивает сигналы, что вполне соответствует данным датчиков и не указывает на опасное изменение ситуации.

Полученные результаты подтверждают, что изменения в нейтронной активности Чернобыльской АЭС не представляют угрозы для безопасности. Причины явления связаны с изменениями микроклимата внутри защитного укрытия и перераспределением влаги в обломках топлива. Проблема под контролем, и критическая ситуация исключена.