Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована вчера в 23:48

Хулиганство или расправа: Бастрыкин взял под контроль массовое избиение в Саратове

Глава СК России Бастрыкин заинтересовался делом об избиении мужчины в Саратове

В Саратове следственные органы разбираются в обстоятельствах массовой драки, произошедшей в самом центре города. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс и привлёк внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который поручил установить все детали происшествия и причины конфликта.

Массовая драка в центре города

По информации пресс-службы СКР, конфликт произошёл на пересечении улиц Горького и Дзержинского. Несколько человек напали на местного жителя, который получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. В сети распространились видеозаписи и сообщения очевидцев, утверждающих, что участниками нападения могли быть приезжие.

Следственное управление возбудило уголовное дело по статье 213 УК РФ — "Хулиганство". На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится опрос свидетелей, анализируются записи камер видеонаблюдения.

Контроль со стороны руководства СК России

"В медиапространстве распространяется информация о том, что в Саратове группа приезжих избила мужчину. Сообщается, что подобные инциденты происходят не впервые", — говорится в официальном сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата доложить подробности расследования и проверить, принимались ли ранее меры по предотвращению подобных преступлений. Глава ведомства потребовал дать принципиальную оценку действиям всех участников конфликта и установить мотивы нападения.

Расследование и общественный отклик

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, включая бытовой конфликт и возможные провокации со стороны отдельных лиц. Особое внимание уделяется проверке информации о систематическом характере подобных случаев.

Жители Саратова активно обсуждают происшествие в социальных сетях, требуя жёсткой реакции правоохранительных органов. По словам представителей СК, расследование находится на особом контроле руководства ведомства, а виновные будут привлечены к ответственности в полном объёме.

