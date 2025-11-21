Скандал вокруг Эндрю разнёс карьеру его бывшей жены: секреты её провала раскрыты

Сара Фергюсон оказалась в центре финансового кризиса после резонансных событий, связанных с её бывшим мужем, принцем Эндрю. Последние решения королевской семьи и общественный резонанс вокруг скандала с Джеффри Эпштейном привели к серьёзным последствиям для её профессиональной и личной жизни, включая отмену выхода детской книги и потерю титула.

Финансовые трудности и отмена книги

Сара Фергюсон готовила к публикации новую детскую книгу под названием "Флора и Ферн: Доброта на пути”. Изначально планировалось, что она появится в магазинах 9 октября, затем релиз был перенесён на 20 ноября. Однако, как сообщают источники, издание было окончательно отменено.

"Её не отложили, её просто отменили, — это неизбежно. Никто не захочет покупать книгу", — заявил Daily Mail один из инсайдеров издательства.

Пока представитель Сары Фергюсон не комментировал ситуацию, однако ясно, что последствия скандала с Эндрю сказались на всех её проектах. Резонансный характер событий, связанный с бывшим супругом, привёл к тому, что издательство решило не рисковать репутацией и продажами.

Последствия для семьи и титулов

Ситуация коснулась не только Сары, но и её дочерей — принцесс Евгении и Беатрис. В будущем они могут лишиться своих титулов, что станет серьёзным ударом для королевской семьи. Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был лишён всех королевских титулов и насильно выселен из Ройал-Лодж, где он проживал вместе с бывшей женой. Кроме того, Сара Фергюсон также потеряла титул герцогини Йоркской и была изгнана из Королевской ложи.

